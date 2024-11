Élection présidentielle en Roumanie : Marcel Ciolacu reconnaît sa défaite face à des résultats inattendus

Le résultat du premier tour reflète une transformation significative dans le paysage politique roumain. Jusqu’à présent, ce pays de 19 millions d’habitants, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, s’était distingué par sa relative stabilité politique face aux tendances nationalistes observées ailleurs en Europe de l’Est. Cependant, l’émergence de candidats antisystèmes semble témoigner d’un mécontentement croissant envers les partis traditionnels.



Les sociaux-démocrates, qui dominent la scène politique roumaine depuis trois décennies, ont subi un revers sans précédent, échouant à atteindre le second tour. Leur partenaire de coalition, le Parti national libéral (PNL), a également essuyé une défaite cuisante, son candidat Nicolae Ciuca n’ayant pas réussi à mobiliser les électeurs.



Elena Lasconi, qui incarne une alternative proeuropéenne, a qualifié ce second tour de « confrontation essentielle » pour préserver la démocratie roumaine issue de la révolution de 1989. Elle s’oppose à Georgescu, qu’elle considère comme une menace pour l’orientation occidentale du pays. Cette élection revêt donc une importance particulière dans un contexte où la Roumanie joue un rôle stratégique au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, notamment en raison de sa proximité avec l’Ukraine.



Le second tour prévu le 8 décembre s’annonce comme une bataille décisive entre deux visions opposées de l’avenir du pays. Pendant ce temps, les électeurs roumains se préparent également aux élections législatives du 1er décembre, où les partis antisystèmes espèrent confirmer leur progression.