Amériques

Elections présidentielles 2020 aux Usa: Kamala Harris désignée Vice-Présidente de Joe Biden

Pour affronter le camp Républicain de Trump et Pence dans l’élection du 03 novembre prochain, Joe Biden a annoncé le choix son colistier. Il s'agit de la Sénatrice de la Californie, Kamala Harris. La sénatrice californienne, première femme noire et première femme d'origine asiatique à occuper la deuxième place d'un grand parti, s'est positionnée comme l'une des principales voix démocrates sur la question raciale.

Joe Biden a choisi la sénatrice californienne Kamala Harris - son ancienne adversaire démocrate lors des primaires - comme colistière. Si il est élu, Kamala Harris sera la première femme à la fois noire et d'origine asiatique à être promue vice-présidente pour le compte d’un grand parti. M. Biden, a décrit Mme Harris comme "l'un des meilleurs fonctionnaires du pays" dans un tweet annonçant sa décision mardi.



Qu’est-ce qui a conduit Joe Biden à choisir la sénatrice Kamala Harris comme colistière? Le chemin a été long. Voici comment nous en sommes arrivés là. Les deux candidats ont fait beaucoup de chemin: l'année dernière, à la même époque, ils s'affrontaient en tant qu'adversaires pour les primaires. Harris a donné un grand coup de fouet à sa campagne en attaquant, lors d'un débat, le bilan de Biden en matière de déségrégation scolaire. Mais depuis que Harris a abandonné la course en décembre, les deux ont clairement rectifié le tir, et le mois dernier, Biden a été photographié tenant des notes portant son nom suivie d’annotations telles que "Talentueuse", "Grande aide à la campagne" et "Ne gardez pas rancune". Aujourd'hui, Harris est officiellement la première femme afro-asiatique américaine à se présenter sous l'étiquette d'un grand parti à la présidence.







Le choix de la Vice Présidente La jeune sénatrice californienne a longtemps été considérée comme un candidat de premier plan pour être la colistière de Biden. C'est une figure nationale connue qui s’était présentée à la présidence; elle a brièvement fait partie des principaux candidats à la plus haute fonction - bien que cette ascension ait été précipitée par une attaque controversée contre le record de course de Biden. L'équipe de Biden espère probablement qu'elle sera de nouveau en tête des débats lorsqu'elle affrontera Mike Pence.

Arianne Serge

