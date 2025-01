Haïti : Plus d'un Million de Déplacés Internes

Les enfants, représentant plus de la moitié des déplacés, sont particulièrement vulnérables. Ils subissent de plein fouet les conséquences de cette crise : privation d’accès à l’éducation, risques sanitaires accrus, et exposition à des violences. Les sites de déplacement se multiplient (de 73 à 108 en un an), mais ces lieux sont souvent surpeuplés et manquent des services essentiels, comme l’eau potable, l’assainissement et les soins de santé.



En parallèle, le retour de 200 000 Haïtiens expulsés, principalement depuis la République dominicaine, accentue les tensions. Ces retours ajoutent une pression supplémentaire sur des services sociaux déjà débordés, aggravant une situation humanitaire critique.



Face à cette crise, des efforts humanitaires importants sont en cours. En 2024, environ 18 millions de litres d’eau potable ont été distribués, et des pompes à eau réhabilitées pour aider les communautés affectées. Des kits d’hygiène, des couvertures, des lampes solaires et une assistance médicale ont été fournis. Environ 75 000 personnes ont bénéficié d’un soutien psychosocial, d’une aide à la réinstallation et de programmes de location.



Les organisations humanitaires insistent sur l’urgence d’une aide soutenue et de solutions durables. Des investissements à long terme dans la sécurité, la gouvernance et la cohésion sociale sont essentiels pour briser le cycle de violence, restaurer l’espoir et stabiliser les communautés. La communauté internationale est appelée à agir avec solidarité pour aider Haïti à surmonter cette crise profonde.