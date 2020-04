Electricien qualifié Lausanne

Défaillances possibles de l'isolation des fils ;

Connexions défectueuses ou en danger imminent ;

Inadéquation de l'installation électrique.

Analyser si le réseau est encore compatible avec la réalité des appareils électroménagers dans la maison ;

Nous ne pensons généralement à changer le câblage de notre propriété que lorsque les choses commencent à tomber en panne et que les lumières se mettent à clignoter, n'est-ce pas ?Mais nous ne tenons pas toujours compte du fait que le réseau électrique est fabriqué avec des matériaux qui ont une durée de vie.Nous ne tenons pas compte non plus de la façon dont tout évolue et dont les nouveaux appareils nécessitent une demande plus élevée en énergie et en infrastructures résidentielles.Réfléchissez, pensez-vous que notre maison des années 90 possède le même nombre et le même type d'équipements connectés que notre résidence actuelle ?La réponse est certainement non.Climatiseurs, ordinateurs, téléviseurs (généralement plusieurs et très grands), jeux vidéo, téléphones portables et chargeurs, systèmes de sonorisation, etc.Plus la technologie est avancée, plus il faut se préoccuper du câblage de la propriété.Les douches en sont un bon exemple. Il est assez courant d'acheter une douche qui coupe le disjoncteur, tout cela parce que le câblage ne "tient" pas la douche.Les lois et les nouvelles normes de sécurité sont un autre facteur qui peut être impératif lorsque l'on envisage de modifier le câblage.Le passage de prises à deux broches à des prises à trois broches en est un bon exemple, beaucoup de gens ont dû faire ce changement.C'est pourquoi un examen périodique de votre installation électrique est important.Quand il est temps de changer le câblage électrique de votre propriétéOutre les raisons évidentes de changer le câblage, telles que : panne de secteur, chute constante du disjoncteur, court-circuit et inadéquation avec les nouvelles normes. Il n'y a pas de règle quant à la durée d'un changement général de câblage.Mais il existe un consensus sur la nécessité de revoir le câblage électrique tous les cinq ans.Cet examen vise à faire des constatations :Cet examen permet de déterminer la nécessité de modifier le câblage et ce qui doit être changé exactement.Il est également bon de se rappeler que les bâtiments plus anciens doivent être constamment évalués et adaptés aux nouvelles normes, comme par exemple le remplacement de la boîte à fusibles par un disjoncteur moderne.Le remplacement du câblage électrique doit également être effectué lorsqu'il y a achat de certains appareils électroniques qui peuvent ne pas être compatibles avec le câblage actuel et sa capacité.La douche, l'air conditionné, les outils, les chauffages et autres sont inclus dans ce cas.Par conséquent, chaque fois que vous allez installer quelque chose de nouveau dans le réseau électrique, prenez rendez-vous avec une entreprise fiable pour déterminer les changements nécessaires dans le réseau.Mais le plus important est de ne jamais oublier l'examen périodique. Avec l'électricité, on ne peut pas s'amuser, c'est dangereux et silencieux.Ayez toujours l'avis d'un professionnel pour assurer votre sécurité, celle de votre famille, de vos employés, de votre environnement de travail et de toute la structure de la propriété.Conseils pour protéger le réseau électrique de la propriétéLa norme technique des Installations électriques à basse tension, est élaborée dans le but d'assurer la meilleure protection possible du réseau électrique.N'utilisez pas de câbles en PP (500 ou 700 volts), en parallèle ou torsadés (300 volts) dans les installations fixes. Ces câbles sont uniquement destinés à l'utilisation d'appareils domestiques, ils n'ont pas de propriété ignifuge. L'interdiction de l'utilisation de ces câbles est en vigueur depuis 2004.Installation de mise à la terre. De nombreux foyers ne disposent toujours pas de mise à la terre ou de "fil de terre" pour éviter les éventuelles décharges électriques, mais l'installation est indispensable.N'utilisez jamais de câbles "dé-bitolés". Ces câbles présentent un grand risque pour le réseau électrique et toute la structure de la maison, ils ne sont même pas approuvés par Inmetro (bien que certains y aient trouvé un faux sceau).Si vous planifiez votre installation électrique ou si vous n'êtes pas sûr que tout soit conforme aux nouvelles normes, faites-vous aider par un professionnel pour effectuer cette évaluation.L'équipe d'électriciens de eA Group dispose d'employés formés pour effectuer cette évaluation et vous informer si vous devez modifier le câblage de la propriété et quels ajustements doivent être effectués.