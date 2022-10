Elon Musk, a racheté Twitter et licencié une partie de ses dirigeants

Elon Musk, puisque c’est de lui qu’il s'agit, devient officiellement le propriétaire du réseau social Twitter à compter de ce Jeudi 27 Octobre 2022. Il débourse 44 milliards de dollars dans ce projet de rachat. Comme il fallait s’y attendre, le milliardaire n’a pas tardé à faire partir Parag Agrawal. Ces critiques dans le temps contre le désormais ex- PDG étaient assez défavorables pour son maintien au poste. Son limogeage devient donc l’un des premiers actes posés par Elon Musk dès ses premières heures à la tête de Twitter. On serait tenté de se demander si c’est vraiment pour ça que le milliardaire a racheté le réseau social.



Ce n’est pas le PDG seul qui s’en va : le directeur financier de même que la responsable des affaires juridiques partent aussi. Leurs têtes ne plaisaient pas à Elon Musk depuis toujours. L’occasion est donc la bienvenue pour se débarrasser d’eux.

Un tel investissement pour juste limoger un PDG et d’autres collaborateurs ne semble pas raisonnable, il faut peut-être pousser la curiosité un peu plus loin.