Emmanuel Macron critiqué par plusieurs dirigeants africains pour des propos jugés méprisants

« La France n’a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l’Afrique sa sécurité et sa souveraineté. »

Le Sénégal a également réagi aux déclarations du président français. Le Premier ministre Ousmane Sonko a qualifié les propos d’Emmanuel Macron de « totalement erronés », rappelant que la France avait contribué à des déstabilisations en Afrique, notamment en Libye en 2011.Selon lui :Il a également affirmé que la décision du Sénégal de demander la fermeture des bases françaises était prise en toute souveraineté, sans intervention extérieure.Cette position a été partagée par le Tchad, dont le gouvernement a exigé le départ des forces françaises avant fin janvier 2025, tout en rejetant l’idée d’une quelconque négociation préalable avec Paris.Ces tensions surviennent alors que la France réorganise son dispositif militaire sur le continent. Après les retraits du Burkina Faso, du Mali et du Niger, d’autres pays comme le Tchad et le Sénégal ont demandé la fermeture des bases françaises.La France prévoit également de réduire sa présence en Côte d’Ivoire et au Gabon, deux nations avec lesquelles elle entretient encore de bonnes relations.À Djibouti, cependant, la présence militaire française restera significative avec environ 1 500 soldats. Les accords bilatéraux ont été renouvelés en 2024, consolidant cette base comme la dernière implantation majeure de la France en Afrique.