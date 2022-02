Emmanuel Macron tiendra un premier meeting en mars

Le président n’a pas d’inquiétude à se faire. Jusqu’à ce mercredi 23 Février 2022, l’homme a en sa faveur 24,5% des intentions de vote au premier tour. Les autres candidats sont loin de ce pourcentage. Pour le meeting du 5 mars prochain, on estime à environ 10 000 militants qui seront sur place. Deux autres meetings suivront certainement. L’un à l’Ouest sans autres précisions pour le moment et le second dans la capitale française si possible. La U Arena de la Défense pourrait accueillir ce dernier.

Les choses semblent un peu précitées dans le camp Macron, mais l’entourage pense qu’il n’y avait pas d’autres choix. Cela peut être aussi une autre stratégie de reconquête du pouvoir pour l’homme dont personne n’a jusque-là la certitude de la candidature. Tout est encore possible.