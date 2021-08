En savoir plus sur l'abdominoplastie

Quel est le patient idéal pour une blépharoplastie ?

un excès de peau sur la paupière supérieure, qui peut rétrécir la vision un aspect fatigué et alourdi qui nuit à l'apparence de l'ensemble du visage. poches sous les yeux ou gonflement de la paupière supérieure forme des yeux vers le bas

La visite pour une blépharoplastie

La blépharoplastie est un terme utilisé pour désigner la chirurgie des paupières, qu'elle concerne la paupière supérieure, la paupière inférieure ou les deux. La blépharoplastie vise à rajeunir le regard car, avec les années, la paupière supérieure s'alourdit et tend à réduire la taille des yeux, tandis que la paupière inférieure commence à être gonflée, donnant au patient une apparence fatiguée et triste. Les opérations de blépharoplastie sont sans doute les plus pratiquées en chirurgie plastique et notamment en chirurgie plastique du visage ; ces opérations sont souvent considérées à tort comme faciles à réaliser, c'est pourquoi le nombre de complications et de mauvais résultats, lorsqu'elles ne sont pas pratiquées par un spécialiste en la matière, est facilement observable. Les blépharoplasties supérieure et inférieure peuvent être réalisées en un seul temps opératoire, ce qui garantit bien sûr des résultats plus homogènes et naturels, mais il existe aussi des exceptions ; il n'est pas rare que des jeunes femmes d'environ 35 ans subissent une blépharoplastie supérieure non associée à une blépharoplastie inférieure.La blépharoplastie est une opération visant à rajeunir le regard et à éliminer certains défauts esthétiques des yeux, quel que soit l'âge. En particulier, les candidats les plus aptes à subir cette intervention chirurgicale sont ceux qui présentent les défauts suivants :La blépharoplastie est la solution définitive à ces imperfections, bien que le chirurgien puisse parfois recommander un lifting temporal pour relever les sourcils et obtenir un résultat meilleur et plus durable.La visite préopératoire est d'une importance fondamentale pour la planification d'une opération de blépharoplastie à Rome ; l'expertise du spécialiste ne peut jamais, surtout en chirurgie oculaire, être supplantée par les "auto-diagnostics" faits par le patient. Il arrive fréquemment, par exemple, que des patients convaincus qu'ils doivent subir une blépharoplastie supérieure parce qu'ils constatent un excès de peau sur la paupière supérieure, soient surpris lorsque le professionnel leur fait remarquer qu'il s'agit plutôt d'une ptose frontale. Dans ces cas, une simple élévation du sourcil permet non seulement de corriger le "supposé" excès de peau de la paupière supérieure, mais surtout d'obtenir un résultat beaucoup plus naturel et esthétique.La blépharoplastie inférieure, contrairement à la blépharoplastie supérieure, comporte beaucoup plus de pièges, surtout lorsqu'elle est pratiquée par un chirurgien "néophyte" en chirurgie plastique du visage. Dans presque tous les cas, les patients qui consultent un chirurgien plasticien pour une correction chirurgicale de la paupière inférieure se plaignent d'un "gonflement" de la paupière, mais la véritable cause de cette imperfection est souvent imputable non seulement et exclusivement aux "poches" de la paupière, mais aussi à l'affaissement des tissus du milieu du visage (la joue s'incline vers le bas et accentue également la ride nasogénienne).Dans ces cas, la simple élimination de la graisse des paupières et de l'excès de peau ne ferait que créer un œil rond et enfoncé ; c'est précisément pour ces raisons qu'une visite préopératoire chez un spécialiste est d'une importance fondamentale pour permettre au chirurgien de convenir, avec le patient, de la meilleure intervention pour chaque cas individuel. Après l'examen spécialisé, le chirurgien est en mesure de fournir une estimation personnalisée du coût de la blépharoplastie.