En savoir plus sur la Blépharoplastie

Que faire avant une blépharoplastie ?

Type d'anesthésie nécessaire

Le jour de l'opération

L'opération de blépharoplastie

Période postopératoire tardive

Complications possibles

Une fois que le chirurgien s'est mis d'accord sur le type d'opération à réaliser, il prescrira un certain nombre d'examens préopératoires au patient, que la blépharoplastie soit exclusivement supérieure, exclusivement inférieure ou qu'elle concerne les deux paupières. Concrètement, il prescrira des analyses de sang, un électrocardiogramme et, dans le cas des gros fumeurs, une radiographie pulmonaire. Il convient de souligner que les gros fumeurs ne sont jamais de bons candidats à la chirurgie plastique en général. Dans la période précédant l'opération de blépharoplastie, le patient doit informer le chirurgien, par l'intermédiaire de l'assistant personnel mis à sa disposition, de toute intention de prendre des médicaments ou des suppléments afin de ne pas interférer avec le bon déroulement de l'opération et ses suites.L'anesthésie utilisée pour une blépharoplastie supérieure, inférieure ou combinée est toujours locale avec une sédation assistée par anesthésie, ce qui permet de réaliser l'opération sans avoir à passer la nuit à la clinique, ou même en ambulatoire. Quelques heures après l'opération, le patient est en mesure de rentrer chez lui par ses propres moyens.Le jour de l'intervention, le patient doit se rendre à la clinique à jeun depuis minuit la veille, de préférence sans boire d'eau. Un bon nettoyage de tout le visage avec un nettoyant antiseptique neutre le matin est fortement recommandé, mais il est surtout très important de se présenter complètement nettoyé. Il est conseillé au patient de porter un vêtement qui peut être facilement retiré sans affecter le pansement oculaire qui sera placé à la fin de la procédure. La blépharoplastie à Rome est réalisée en hôpital de jour, par conséquent, le séjour se fera à la maison et il est bon de préparer quelques oreillers supplémentaires à mettre sur le lit, afin d'éviter pendant au moins les 3 premiers jours post-opératoires de s'allonger complètement, cela permettra de réduire nettement la durée du gonflement post-opératoire.Dans le cas d'une blépharoplastie supérieure, les incisions sont pratiquées le long de la fissure palpébrale, de sorte que les cicatrices restent pratiquement invisibles entre les plis d'expression. L'objectif de la blépharoplastie supérieure est de retirer la peau et, le cas échéant, l'excès de graisse.Blépharoplastie Lors d'une blépharoplastie inférieure, en revanche, le chirurgien pratique une incision dans la paupière inférieure, au niveau de la ligne des cils, afin de retirer les poches et de relever la peau relâchée, toujours dans le but de créer des cicatrices invisibles. Dans certains cas où les poches ne présentent pas d'excès de peau tombante, le chirurgien peut opter pour une blépharoplastie transconjonctivale, avec une incision à l'intérieur de la paupière, sans aucune cicatrice externe.Soins postopératoires immédiatsLa période postopératoire immédiate d'une blépharoplastie réalisée à Rome par le professeur Rauso n'est pas caractérisée par la douleur, mais le patient peut se plaindre de larmoiements et de difficultés à ouvrir les yeux en raison du gonflement normal. En portant des lunettes de soleil épaisses, le patient peut sortir sans se méfier de l'intervention, mais le pansement péri-oculaire, les ecchymoses et l'œdème présents, s'ils ne sont pas couverts par des lunettes noires, indiquent clairement le type de chirurgie subie. Le patient devra également suivre une thérapie post-opératoire prescrite par le chirurgien de la manière et aux moments établis par celui-ci et, dans ce cadre, il sera assisté par un agent de santé pour la prise correcte des médicaments indiqués. Après environ 4 à 6 jours de l'opération de blépharoplastie, les petites sutures sont retirées et des patchs seront appliqués, parfois avec une traction particulière, à maintenir pendant environ sept jours supplémentaires.Environ deux semaines après une blépharoplastie, il est peu probable que le patient présente des ecchymoses, mais un degré modéré de gonflement peut encore être présent. La cicatrisation complète après une opération de blépharoplastie, qu'elle soit supérieure ou inférieure, s'effectue au bout de plusieurs mois, mais la reprise du travail peut déjà avoir lieu après environ 1 semaine, compte tenu de la possibilité d'utiliser du maquillage pour couvrir les éventuelles ecchymoses persistantes. Le chirurgien vous donnera toutes les indications pour que vous puissiez reprendre progressivement vos activités habituelles et effectuera des contrôles périodiques pour assurer le bon déroulement de la cicatrisation.La blépharoplastie, comme nous l'avons déjà mentionné, est une opération très complexe et délicate, qui doit être abordée avec une évaluation préopératoire minutieuse du patient afin d'éviter des échecs retentissants qui obligeraient le patient à porter des lunettes pour "couvrir" le mauvais résultat obtenu. La paupière inférieure en particulier, si elle n'est pas bien opérée, peut entraîner la déformation typique de l'œil dit "rond". C'est pourquoi il est nécessaire de s'adresser à des spécialistes capables d'intégrer l'opération de blépharoplastie, afin d'éviter les problèmes de rétraction des cicatrices qui pourraient, des mois après l'opération, provoquer un mauvais résultat, initialement masqué par le gonflement postopératoire. Parmi les complications redoutées d'une blépharoplastie figurent les lésions de l'œil et des structures adjacentes. Tout cela renforce la nécessité de s'adresser à un professionnel et non à des "chirurgiens plasticiens improvisés".En savoir plus : https://prosduweb.fr/blepharoplastie-a-paris-s552.html