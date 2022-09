Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Commerces et services Entretien chauffe eau Paris, prix, devis, tarif

L'entretien du Chauffe eau doit être bien fait pour ne pas avoir de problèmes cet hiver ! Lisez l'article de Gilbert plombier à Paris qui vous en dira plus !







Si, au contraire, elles apparaissent en hiver, l'affaire devient très grave. Après tout, une douche froide n'est pas agréable lorsque les températures sont basses. Un chauffe-eau qui fonctionne mal n'est pas seulement synonyme d'ennui.



En effet, un appareil qui ne chauffe pas l'eau domestique comme il le devrait est aussi un gros gaspillage économique. Pour éviter les problèmes de chauffe-eau, il est important d'apprendre à les reconnaître.

Problèmes courants des chauffe-eau



Le problème le plus courant d'un chauffe-eau est qu'il ne chauffe pas l'eau froide qu'il contient. Le premier aspect à prendre en compte est la nature de l'appareil : est-il électrique ou à gaz ? En fait, les problèmes peuvent varier en fonction du type de chauffe-eau.



Lorsqu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique, il est possible que le dysfonctionnement soit dû à une modification très anodine de la température. En général, un chauffe-eau de ce type chauffe l'eau à une température comprise entre 35° et 60°.



Il est donc nécessaire de vérifier que le manomètre n'a pas été réglé trop bas, ce qui empêche l'appareil de faire son travail. Ce problème est facilement résolu en réglant simplement le manomètre correctement.



Un autre problème facile à résoudre est un robinet de chauffe-eau fermé. Elle peut se produire surtout dans les maisons utilisées pendant l'été, pendant de courtes périodes de l'année, ou lorsqu'elles sont vacantes. Pour des raisons de sécurité, on a tendance à fermer la clé d'arrêt d'eau, à débrancher les prises électriques, à fermer la clé de gaz, etc.



Par conséquent, avant de paniquer, il est bon de vérifier l'état de la clé d'arrêt de l'eau.



La présence de calcaire dans le chauffe-eau est un problème de nature plus sérieuse. L'accumulation de cette substance peut entraîner l'absence d'eau ou le fait que l'eau sorte mais ne soit pas chaude. Dans ce cas, la première étape consiste à vérifier si du calcaire s'est déposé sur le serpentin ou dans la soupape de sécurité.



Si le serpentin ne fonctionne pas, l'élément chauffant doit être remplacé. Si, en revanche, la soupape de sécurité est sale, il faut la nettoyer et, si le problème n'est pas résolu, il faut la remplacer.



Les problèmes énumérés ci-dessus sont également courants dans un chauffe-eau à gaz. Les défauts concernant uniquement ce type d'appareil sont l'absence d'électricité qui empêche l'allumage de la flamme pilote.



Celle-ci a en effet besoin de l'étincelle qui fonctionne grâce à une entrée électrique. Cette caractéristique peut entraîner un autre problème, celui de la surchauffe. En effet, pour des raisons de sécurité, si l'appareil surchauffe, la flamme pilote s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage supplémentaire.



La meilleure chose à faire dans ce cas est d'éteindre le chauffe-eau et d'attendre quelques minutes avant de le rallumer. Si le dysfonctionnement persiste, il faut faire appel à un technicien spécialisé. Le mauvais écoulement de l'eau est un autre problème auquel les propriétaires de chauffe-eau à gaz sont exposés.



Cela peut être dû à l'utilisation simultanée d'eau chaude ou à un problème avec le système général d'eau.

Comment prévenir les problèmes de chauffe-eau



Une fois encore, pour éviter les problèmes de chauffe-eau, il est important de savoir s'il s'agit d'un appareil électrique ou à gaz. Certains signes doivent être traités à temps car, à long terme, le problème risque de s'aggraver et d'entraîner des conséquences plus graves.



L'attention portée aux premières fuites, la formation de rouille sur les tuyaux, l'augmentation soudaine des coûts d'énergie et d'eau sont des signes d'alerte à ne pas négliger. Un entretien régulier du chauffe-eau est un excellent moyen de prévenir d'éventuels problèmes futurs.



Cette opération doit avoir lieu au moins deux fois par an et consiste à rincer le ballon d'eau chaude. Comme le dépôt de calcaire et d'autres minéraux dépend de la qualité de l'eau, la fréquence de l'entretien est déterminée par les caractéristiques de l'eau dans une région donnée.



Une autre intervention qui contribue à l'entretien du chauffe-eau est le remplacement des anodes. La tige anodique est un élément fondamental du chauffe-eau car elle a une fonction très importante : elle attire les éléments corrosifs présents dans l'eau et a pour mission de les dégrader le plus rapidement possible.Le chauffe-eau, qui après tout n'est rien d'autre qu'un réservoir qui chauffe l'eau froide au moyen d'un élément chauffant, peut donner lieu à des dysfonctionnements. Si les défaillances se produisent pendant la saison chaude, elles peuvent être supportables.



Gilbert plombier de Paris

