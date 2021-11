Envoyer les humains dans l'espace pour sauvegarder la planète

Et notre milliardaire, dans tout ça?

On notera que le Forum Ignatius était conduit par le journaliste David Ignatius du Washington Post. Quand bien même: n'est-il pas curieux que Jeff Bezos ait évoqué le plus grand holocauste que l'humanité ait jamais imaginé dans une église, en présence de deux membres respectables de l'Administration américaine?

On pourra s'accorder à dire qu'il n'a pas besoin de l’Église pour susciter l'audience autour de ses déclarations futuristes.

De plus, ce n'est pas un scoop: quand on tape "colonies flottantes" sur Google, le moteur d'images propose: "fourmis", "jeffe bezos", "méduse", "termites". De quoi supposer que, si des humains habitaient les colonies flottantes de Jeff Bezos, ils seraient considérés comme des fourmis, des méduses, des termites.