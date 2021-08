Epilation laser Genève

L'épilation classique est effectuée mécaniquement à l'endroit où le poil émerge de la peau et se fait à l'aide d'un rasoir, d'une pince à épiler ou d'une crème dépilatoire. L'épilation au laser va plus loin, en éliminant également le bulbe du poil.Les avantages de l'épilation au laser par rapport à l'épilation traditionnelle sont nombreux, à commencer par l'économie évidente de temps et de stress que nous faisons subir à notre peau tous les 20-30 jours. L'épilation au laser élimine les problèmes causés par la double repousse, les infections inesthétiques du follicule pileux (folliculite) et les rougeurs de la peau qui peuvent survenir après chaque traitement d'épilation classique.La technologie du laser à diode garantit un taux de réussite de plus de 90 %. Les poils moins évidents sont difficiles à éliminer. Il est recommandé, selon les cas, un rappel annuel pour éliminer toute repousse due principalement à la situation hormonale.Entre 6 et 12 séances. Elle dépend des zones à traiter et de la situation subjective du client.Méfiez-vous de ceux qui prétendent que le traitement est indolore. Hormis une légère sensation de chaleur, l'inconfort ressenti dépend du niveau de tolérance personnel et de la zone traitée. La perception est celle d'une piqûre, mais elle est essentielle pour que la personne qui effectue le traitement comprenne si le traitement est effectué correctement.L' épilation laser Genève est déconseillée pendant la grossesse, l'allaitement, en présence de dysfonctionnements hormonaux majeurs tels que l'endométriose, en cas d'herpès et chez les personnes diabétiques ou qui prennent des médicaments photosensibilisants. Une attention particulière doit être accordée aux cicatrices, aux grains de beauté et aux tatouages.La peau au moment de l'épilation doit être saine, non rougie ou irritée. Le soir précédant le traitement, il est recommandé d'épiler la zone à traiter en douceur et sans précipitation. Dans les jours précédant le traitement, évitez de vous exposer au soleil sans protection.Définitivement la période d'octobre à mars. La période la plus froide de l'année nous aide à respecter le bon délai (30-40 jours) entre les séances afin d'éviter les irritations cutanées dues à l'exposition au soleil et de mettre en valeur les résultats obtenus lors de la séance précédente.Malheureusement non. Pour le visage, la zone des sourcils est exclue. Pour le corps, l'auréole du mamelon.Le laser reconnaît la pigmentation du poil, et les poils blancs non pigmentés ne sont pas reconnus par le laser à diode. Dans ce cas, un traitement avec une aiguille électrique est recommandé.Le laser à diode convient aux cheveux des hommes, qui sont normalement plus foncés. Les machines laser dont nous disposons au centre sont technologiquement avancées et disposent de programmes d'application spécifiques pour les femmes et les hommes, pour différents types de peau (phototypes) et pour différentes parties du corps.