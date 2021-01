Commerces et services

Ergothérapeute Lausanne en Suisse

L'ergothérapie est un beau métier. Chez Editoweb.eu nous aimons vous faire rencontrer des professionnels hommes et femmes de divers secteurs. Les ergothérapeutes travaillent dans plusieurs types d'institutions : Hôpitaux et districts dans différents domaines : gériatrie, médecine / accident vasculaire cérébral, neurologie, neuropsychiatrie infantile, orthopédie, pédiatrie, psychiatrie, pédopsychiatrie, rhumatologie, réhabilitation. Universités : activités d'enseignement et de recherche. Établissements de santé privés et affiliés : maisons de retraite Maisons de soins infirmiers Cliniques privées Coopératives sociales Indépendants.Nathalie Jaumotte a répondu à quelques questions sur son métier pour nous aider à faire cet article !



Pouvez-vous nous préciser les tâches de l'ergothérapeute ?

L'ergothérapeute effectue des interventions de prévention, de soins et de réhabilitation pour les personnes de tous âges.

Quels sont les objectifs du travail de l'ergothérapeute ?

L'objectif est d'atteindre la plus grande autonomie possible et la meilleure qualité de vie possible dans la vie quotidienne des personnes, c'est-à-dire dans l'autosoin, l'environnement domestique, le travail et les loisirs/temps de repos.

Que permet en gros une séance d'ergothérapie ?

Une séance d'ergothérapie permet à la personne ayant des limitations physiques ou cognitives de (ré)apprendre à se laver, s'habiller, faire le ménage, se déplacer dans sa ville, aller à l'école et travailler ou tout ce qu'elle souhaite faire.

Comment une ergothérapeute évalue la situation d'un patient ?

Les ergothérapeutes estiment que la participation peut être facilitée ou entravée par les capacités physiques, cognitives ou émotionnelles de l'individu, les caractéristiques de la profession ou l'environnement physique, social ou culturel.

Comment définissez vous votre pratique ?

La pratique de l'ergothérapie se concentre sur l'autonomisation des personnes à changer des aspects de leur personne et/ou de leur profession et/ou de leur environnement afin d'augmenter leur participation à des occupations.

Quel est la formation d'un ergothérapeute ?

Les ergothérapeutes ont une formation approfondie dans les domaines de la médecine, du comportement social, de la psychologie, du psychosocial et des sciences du travail.

Avec quels autres professionnels de santé travaillent les ergothérapeutes ?

Les ergothérapeutes collaborent avec des médecins, des neuropsychologues, des infirmières, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des travailleurs sociaux, des éducateurs et d'autres professionnels travaillant dans le domaine social et des soins de santé. Nathalie Jaumotte ergothérapeute à Lausanne nous a promis d'autres articles prochainement sur des thèmes liés à l'ergothérapie. Nous nous réjouissons de proposer son expérience à nos lecteurs et lectrices !



Nathalie Jaumotte

