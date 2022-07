Éruption du volcan Sakurajima : Le Japon en alerte, des dizaines d’habitants évacués.

Il faut signaler que la ville de Kagoshima est la plus exposée au danger à cause de sa proximité avec le volcan Sakurajima. La population a pu observer la réalité de la situation par les médias. On remarque dans les images assez émouvantes une coulée de lave accompagnée d’épaisses colonnes de cendres. Les environs s’étendant sur plus de 2,5km sont marqués par des traces de cendres. Dans le ciel, les fumées ont atteint environ 300m d’altitude se mêlant aux nuages.



Bien que émouvant comme phénomène scientifique, il ne faut pas négliger l’aspect dangerosité pour les habitants de la région.

Heureusement qu'il n'a été enregistré aucun dommage selon les déclarations de Yoshihiko Isozaki, secrétaire général adjoint du gouvernement. Ce n’est pas une première pour ce volcan mais le niveau d’alerte semble un peu plus élevé que prévu : 5 alors qu'on estimait à 3, c’est le plus élevé pour cette éruption enregistrée à 13 h (heure de paris). Heureusement que l’accès à la montagne était interdit depuis un moment par les services compétents.