Esimation immobilière, conseils techniques et astuces

Le calcul de la valeur future d'une maison est le suivant : valeur de la maison x (1 + taux annuel) x années. Cependant, il est pratiquement impossible de trouver un "taux annuel" qui reflète directement les 10 prochaines années. Par conséquent, lorsque vous effectuez ce calcul, il s'agit au mieux d'une estimation approximative.Conseils pour estimer la valeur d'une maison dans 5 ou 10 ansAlors, comment trouver le taux annuel ? Alors que les années précédentes supposaient que la valeur des maisons augmentait d'environ 4 à 5 % d'une année sur l'autre, les événements de ces dernières années ont fait grimper ces chiffres à au moins 20 %. En outre, si l'on compare 2023 à 2022, les prix des logements ont en fait diminué en valeur moyenne, ce qui démontre une fois de plus la volatilité.Calculer la valeur future de votre maison : Les principes de baseLe meilleur conseil ? Lorsque vous calculez la valeur de votre maison dans 10 ans, recherchez le taux d'appréciation de l'immobilier pour l'emplacement spécifique de votre maison. Après tout, comme l'indique Agent immobilier Suisse , les maisons à Lausanne ont connu une baisse de 3,9 % en glissement annuel, alors que certaines communautés, comme Genève ont connu une croissance de 72.5 %.Étudier la demande localeÉtudiez les données relatives à la ville et au canton pour connaître le taux d'appréciation des maisonsDes outils comme Agent immobilier Suisse vous permettent de consulter les données du marché par code postal, ville, Canton, etc. Cela vous permet non seulement de comparer les résultats de l'année en cours à ceux de l'année précédente, mais aussi de connaître l'évolution de la valeur des maisons au fil du temps.Bien que ces informations soient précieuses, il ne faut pas croire aveuglément que les années à venir connaîtront les mêmes gains (ou pertes) que les années précédentes. De nombreux facteurs peuvent ralentir ou inverser les tendances locales ou nationales.Envisager des investissements dans le quartier pour le présent et l'avenirLe bon sens souligne que le quartier lui-même peut contribuer ou nuire à la valeur d'un bien immobilier. Par conséquent, pour avoir une meilleure idée de la valeur d'une maison dans dix ans, il convient d'étudier les efforts déployés par la communauté pour améliorer les environs. Voici quelques exemples :• Nouvelles lignes de bus• Ouverture de nouvelles entreprises au service de la clientèle• Construction de nouvelles propriétés qui attirent l'attention et le trafic vers la communauté• Des parcs nouveaux ou améliorés• Des employeurs plus importants établissent des bureaux à proximité• Augmentation du budget consacré à l'entretien, à la sécurité publique, etc.Parmi les autres indicateurs de la valeur perçue de votre maison dans dix ans, citons les données relatives à la criminalité (et la direction qu'elle prend), les classements des écoles publiques et la présence ou non d'une zone inondable.Tenez compte de l'augmentation du nombre d'arrivées et de départsIl existe de nombreuses ressources en ligne qui vous renseignent sur les tendances démographiques de votre région. Si vous constatez que le nombre de ménages augmente régulièrement, il y a fort à parier que cette tendance se poursuivra, à moins qu'un événement majeur ne vienne l'interrompre. À l'inverse, si les départs sont plus nombreux que les arrivées, vous devez vous attendre à un ralentissement de l'appréciation de votre logement.Comprendre si vous payez un taux équitable aujourd'huiSi vous avez regardé les informations ces dernières années, vous avez sans doute entendu parler d'acheteurs de logements neufs qui ont surpayé leurs biens face à une offre étonnamment limitée. En conséquence, ils risquent de ne pas obtenir le même retour sur investissement lors de la revente dans dix ans que quelqu'un qui a acheté son logement à un prix plus proche de celui des autres logements du voisinage.Par conséquent, lorsque vous calculez la valeur de votre maison dans 10 ans, il est important de tenir compte non seulement du prix de votre maison, mais aussi de celui des maisons voisines.Vous influencez partiellement la valeur de la maison dans 10 ansN'oubliez pas de tenir compte de vos propres actions futures lorsque vous calculez la valeur de votre maison dans 10 ans. Cependant, il ne s'agit pas seulement du montant que vous dépensez pour la maison, mais aussi de la manière dont vous choisissez de le dépenser.Voici quelques points à prendre en considération :• Rénovera-t-on en fonction du retour sur investissement ou des besoins personnels ?Le retour sur investissement perçu pour les rénovations est étonnamment varié, presque aucune n'étant estimée à 100 %. Dans le haut de la fourchette ? L'ajout d'une terrasse, la modernisation des luminaires, le remplacement des portes et des fenêtres et la remise à neuf des planchers de bois franc. Au bas de l'échelle ? L'ajout d'un solarium ou d'une piscine.• Effectuerez-vous des modifications largement acceptées ou des choix personnalisés ?L'expression "la beauté est dans l'œil de celui qui regarde" s'applique tout à fait aux rénovations résidentielles. Certaines rénovations peuvent en effet diminuer le nombre de futurs acheteurs intéressés et la valeur de la maison dans dix ans. Par exemple, si vous décidez de remplacer la pelouse par un jardin de rocailles, cela vous apportera peut-être une joie infinie, mais les acheteurs potentiels n'auront peut-être pas la même vision des choses. Cela ne doit pas vous empêcher d'apporter des modifications à votre maison pour vous satisfaire vous-même plutôt que des étrangers, mais soyez conscient de l'impact financier potentiel.• Accepterez-vous les tendances en matière de logement et les changements sociétaux ?Ce que les acheteurs apprécient dans les logements évolue en même temps que notre monde. Par exemple, l'essor du travail à distance a entraîné une augmentation de la demande de bureaux à domicile et d'espace en général. La conscience écologique et les vagues de chaleur de plus en plus sévères amènent les acheteurs à accorder une plus grande importance à l'efficacité énergétique. En adaptant votre logement aux exigences du marché, vous pourriez en accroître la valeur dans dix ans.• Prendrez-vous soin de votre logement ?Un entretien rigoureux de votre logement ne garantit pas seulement un cadre de vie confortable, mais joue également un rôle essentiel dans l'augmentation de la valeur à long terme de votre logement.Des sites pour en savoir plus :