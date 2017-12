INFOS DERNIERES - consultez des dépêches en temps réel: cliquez ici Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Competição extraordinária com melhores atletas Esporte: cinco capitães confirmados. Outros a seguir ... 06.12.17 - A quinta edição das finais SSL será realizada em 40 dias. Esta é a regata mais aguardada dos especialistas da Star que mistura os gurus da disciplina, os campeões de outras séries e as lendas do nosso esporte.



Nassau, Bahamas, é o lugar perfeito para hospedar as finais SSL. O Nassau Yacht Club é um refúgio de paz para marinheiros e organizadores. A Baía de Montagu é uma das melhores massas de água do mundo. A semana da regata começará com quatro dias de qualificação da frota. Na noite de sexta-feira, apenas as dez melhores equipes terão a oportunidade de participar das etapas de nocaute de sábado. Quanto a cada evento oficial da Star Sailors League, o primeiro time das Qualificações terá seu ingresso de acesso direto ao Final, a segunda equipe será qualificada para o Semi-Final. As restantes oito equipes terão que competir nas quartas de final para as etapas seguintes.



Se os 10 melhores capitães do Ranking SSL forem selecionados automaticamente para as Finais SSL, 15 outros marinheiros serão convidados para a ocasião em Nassau. Entre eles especialistas da Star, talentosos capitães que nunca pisaram uma Estrela ou jovens jovens muito promissores. Esses 25 capitães terão todo o seu potencial para ganhar esta 5ª edição das finais do SSL e receberão o leilão dos $200 000 em dinheiro no Nassau!



Robert Scheidt é a regata mais talentosa de sua geração. Ele tem cinco medalhas olímpicas e 14 títulos mundiais em aulas olímpicas. Se ele acabou de anunciar uma parada em sua carreira olímpica, ele não pára a vela de competição e as finais de SSL são um teste valorizado pelo brasileiro que venceu em 2013 com seu colega de equipe, Bruno Prada. No ano passado ele terminou em 3º lugar em Nassau. Para a sua 4ª participação nas Finais SSL, a Scheidt estará interessada em adicionar uma vitória à sua lista se fornecida.



Freddy Loof foi um dos maiores adversários de Scheidt nos últimos Star Games. Na China, ele terminou 3º atrás de Scheidt, enquanto Iain Percy ganhou o ouro. Em Londres, em 2012, é hora de Freddy subir no alto do pódio. Podium completado por Percy e Scheidt. Loof também ganhou uma Medalha de Bronze em Finn nos Jogos de Sydney 2000 quando Percy ganhou o Gold e Luca Devoti the Silver. Loof vence duas vezes o Star World Championships e tem três vitórias na Finn Gold Cup (Finn World Championships). Loof é claramente uma das melhores regatas que a Suécia teve. Ele também faz parte do Desafio sueco Challenger Artemis na última Copa dos Estados Unidos realizada nas Bahamas no início desta temporada. Challenger cujo capitão não era senão Iain Percy, seu oponente mais fiel! Segundo das finais de SSL 2014, o Loof pretende escalar desta vez no mais alto escalão do pódio!



Georgy Shayduko será o primeiro capitão russo a participar de finais SSL. Shayduko ganhou uma Medalha de Prata em 1996 nos Jogos Olímpicos de Atlanta em Soling, logo atrás do Campeão Olímpico Jochen Schümann (Finalista SSL Finalista em 2015 e 2016). Georgy participou de outras três Olimpíadas: Seul, em 1988, sob o Pavilhão da URSS, em 1992, em Barcelona e Sydney, em 2000. Após a Estrela, Shayduko foi selecionado para representar seu país em Atenas em 2004 e Pequim em 2008, mas não conseguiu chegar a esses jogos. Como Georgy não parou de navegar na Estrela. Ele é o campeão russo da disciplina e conta, aqui em Nassau, estar ao nível de seus concorrentes.



Um dos anúncios mais aguardados é o de Paul Goodison, Medalhista de Ouro nos Jogos de Laser de Pequim, uma das séries olímpicas mais contestadas. Nos últimos anos, a Goodison participou de inúmeros eventos internacionais de laser contra vários finalistas das finais SSL. Paul terminou em segundo lugar no Mondial Laser, atrás de Robert Scheidt e na frente de Mark Mendelblatt. Essa rivalidade ainda deve ser relevante na Baía de Montagu em dezembro próximo. Paul ganha o 2009 World Championships no Canadá, e depois de sua campanha olímpica em Londres, ele muda radicalmente seu foco para se concentrar nos esquiadores da Moth Europe que literalmente voam na água. Uma reconversão bem sucedida com duas coroas mundiais para a chave: no Japão em 2016 e na Itália este mês de julho. Paul foi parte da equipe da Artemis Racing na 35ª America's Cup ao lado de Freddy Loof, também convidada para Nassau neste inverno.



Lars Grael não é a última estrela. Ele é o presidente da International Star Association (ISCYA). Se ele ganhou o Campeonato Mundial de Estrela na Argentina alguns anos atrás, ele terá que se conformar com o segundo lugar na Série Mundial realizada na Dinamarca no final de junho. Lars jogará as Finais SSL pela primeira vez. Depois de duas medalhas de bronze em Tornado (Seoul em 1988 e Atlanta em 1996), ele sofreu um grave acidente na navegação enquanto um motorista de barco a motor entra nela. A hélice do motor laça a perna. Perna a ser amputada. Como Lars nunca desistiu e foi para a Estrela com o sucesso que conhecemos. Paralelamente, ele lançou a associação Projecto Grael para os jovens desfavorecidos para que possam descobrir novos horizontes através da navegação. Lars é claramente um dos favoritos do evento ... a seguir com entusiasmo. Kevin de Sousa









