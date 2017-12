Esporte vela : Stars Sailors League Corrida 7 Dia 3

17:15: Está com um excelente começo com um Diego Negri ITA muito em forma! Estamos a bordo do barco com a câmera a bordo. Philip Buhl GER é muito adequado também. Atmosfera muito boa nas câmeras a bordo. O mar é bonito em Nassau, nas Bahamas.

17:20: 613 pessoas no Youtube Live agora. Diego Negri ITA é o primeiro, ele mostra a mesma motivação que ontem. Mark Mendelblatt segue em segundo lugar com a Cammas FRA com um surpreendente terceiro lugar no início da corrida. Talvez seja sua corrida? Muitos franceses estão online no chat do Youtube!



17:23: Excedendo Franck Cammas FRA que passa segundo. Reva a Cammas que é a 1ª. Que início da corrida francesa. Diego Negri é o segundo, Robert Scheidt 4º.

17:24: grande transformação em alguns segundos! Graben Torben atendeu a 1ª. Seu irmão é o segundo Goerge Szabo 3rd e Goodison 4th.

17:25: Diego Negri depois de um bom começo da corrida é 5º. Cammas 6th

17:26: Grael Torben é 1º Com 10 metros à frente de Diego Negri e o irmão de Grael Torben é o 2º. Vamos para um pódio familiar?

17:27: Diego Negri passa Grael Torben e leva 13 metros à frente. Cammas supera Grael Torben e ocupa o 2º lugar. Mark Mendelblatt chega e vai além Grael Torben

17:28: Ataque de Cammas que passa em 1a frente de Diego Negri

17:30 Demonstração do 3d ao vivo nos mostrando as distâncias entre os atletas

17:31: Esta primeira etapa é realmente animada com muita luta pelos 3 primeiros lugares.

17:34: Diego Negri se instala em 1º lugar com Franck Cammas 2º e Mark Mendelblatt 3º.

17:35: Mark Mendelblatt ultrapassa Diego Negri Ainda iremos a uma luta de Titã. Xavier Rohart parece estar com problemas. Não esquecemos sua magnífica vitória na Corrida 2 e gostaria de ver outra.

17:37: Franck Cammas luta e passa Mendelblatt e Diego negri pelo primeiro lugar. Franck Cammas leva 33 metros à frente de Diego Negri. Francesco Bruni ocupa o 3º lugar. O último foi muito apto nas corridas de ontem. Freddy Loof SWE está em 5º lugar.

17:39: Grael Torben depois de um início de corrida de titã agora está de volta. Loick Peyron FRA está no 9º lugar, a 100 metros de seu compatriota Franck Cammas.

17:41: Franck Cammas sempre 1º. Francesco Bruni 2nd Negri 3rd

17:43: Mendelblatt passa em 1º, Diego Negri é o 2º Francesco polvilhado 3º. Os italianos estão lutando ferozmente. Franck Cammas caiu para a 5ª posição. O alemão Merkelblach é o 5º.

17:44: O merkelblach alemão passa Diego Negri

Você conhece as penalidades na navegação?

17:45: Atmosfera de combate. Os barcos são muito rápidos. Mendelblatt é o 1º Francesco Bruni 3º e o alemão Merkelbach 3º. Cammas 4º e Negri 5º. É muito intenso.

17:47: Robert Scheidt 8º não entra demais na corrida. Xavier Rohart fica a 1min24 de distância.

17:48: boa visão da câmera de Diego Negri. A tripulação na posição de abdominais deve realmente ter a sensação de voar na água.

A luta pela vitória aqui parece estar entre Diego Negri, Mark Mendelblatt, o alemão Merkelbach, Francesco Bruni e o francês Franck Cammas



17:50: Vista do barco Ben Saxton GBR um pouco atrás da corrida por enquanto. Ele foi campeão mundial em 2017.

17:53: Francesco Bruni passa por um momento, mas Mark Mendelblatt, EUA, o deixa de volta. Diego Negri ITA é o terceiro. Freddy Loof SWE chega em 5º. Uma façanha de sua parte é sempre possível!

17:55: Robert Scheidt é 7º a 81 metros.

17:56: Robert Scheidt passa em 6º lugar e recupera terreno no pacote principal.

Estamos na 3ª etapa. Raça muito agradável, intensa e com muitas torções. É um esporte para a adrenalina que deve ser dito e a nossa escrita é totalmente tomada pela intensidade da corrida!



17:58: Franck Cammas ultrapassado por Torben Grael. O francês está a 70 metros da cabeça da corrida. Nós pensamos que ele pode voltar! Mendelblatt 1ª passagem

18:00: Francesco Bruni parece querer esta vitória fortemente. Ele se apega com energia extraordinária. Mendelblatt 2º a 5 metros. O americano está definitivamente em todas as corridas. Negri 3rd e Scheidt 4º.

18:01: Correndo lado a lado pelo 2º lugar entre Negri e Mendelblatt muito impressionante no Youtube. O comentarista é tomado pelo jogo intensamente e nós também. Por outro lado, Bruni é sempre o primeiro. Scheidt é o 4º



18:03 Estamos de frente para a última rodada. Quem ganhará? Loick Peyron, a estrela francesa, é 10 a 1 minuto de Francesco Bruni. Também gostaríamos de ver uma façanha de Loick Peyron. Franck Cammas não está longe e também pode ter tido sorte.

18:07: Mendelblatt Bruni Negri aqui é o top três. Scheidt é o 4º. Loff 5º e Cammas 6º. O argentino Oleazza, que nos impressionou ontem, não está presente na liderança da corrida.

18:08: Cammas ainda está a menos de 100 metros da 1ª.

18:09: Mark Mendelblatt está agora a 12 metros à frente de Bruni e a 32 metros à frente de Diego Negri. A experiência dos americanos que ganhou a Stars Sailors League no ano passado já não é prova.

18:10: 911 pessoas no Youtube ao vivo agora.

18:12: Robert Scheidt passou em segundo lugar por um momento. Xavier Rohart FRA é 16. Scheidt é novamente 2º. Uma vitória da lenda torna-se possível!

18:13: Mendelblatt se agarra com panache, ele está a 40 metros à frente. Diego Negri e Francesco Bruni ficam ombro a ombro tentando ultrapassar Robert Scheidt

18:14: Fim da 7ª corrida



Resultados:

1. Mark Mendelblatt EUA

2. Robert Scheidt BRA 0.16

3. Diego Negri ITA 0, 25

4. Francesco Bruni ITA 0,29

5. Freddy Loof SWE 0.42

6. Franck Cammas FRA 0,52

7. Melleby NOR 1.02

8. Merkelbach GER 1.03

9. Buhl GER 1.05

10. Lober FRA 1,11



Robert Scheidt BRA é o 1º no ranking provisório

Mark Mendelblatt EUA é o segundo no ranking provisório

Diego Negri ITA é 3º na classificação provisória