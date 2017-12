Esporte vela : Stars Sailors League Corrida 11 Dia 4

20:30: Xavier Rohart leva um momento a liderar a corrida.

20:33: A pimenta australiana que provoca os podiums desde o início é a primeira! Grael Torben é o segundo.

20:34: Mark Mendelblatt - Merkelbach GER - Grael Torben luta contra os três pelo 1º lugar.

20:35: Xavier Rohart está lá, ele luta para garantir sua qualificação. Ele é o terceiro

20:39: Excedendo: Robert Scheidt passa a 1ª.

20:42: desborda novamente: Diego Negri é o primeiro! Mendelblatt 2º a 20 metros. Grael Torben 3rd. Quão rápido!

20:43: Xavier Rohart passa 1ª passagem, Merkelbach GER é 2º!

8:45 pm: Rohart - Melleby - Goodison seus três primeiros.

20:48: Xavier Rohart FRA parece ser uma vitória! Isso deve garantir que sua qualificação seja uma boa maneira de mostrar aos concorrentes que ele estará lá para o resto da competição.

Lembre-se que na corrida anterior Diego Negri, que venceu, foi quase do vigésimo lugar. Qualquer coisa pode acontecer!

8:51 PM Xavier Rohart retrocede. Ele é 6º!

20:53: Novo trio superior: Mendelblatt - Goodison - Negri

20:54: Jogamos cotovelos, lutamos para ganhar pelo menos 6 equipas.

20:55: ultrapassagem múltipla: Goodison 1º - Rohart 2º - Pimenta AUS 3ª - Melleby NOR 4º - Negri ITA 5º

20:56: Xavier Rohart volta ao 1º e coloca 5 metros de distância para Paul Goodison GBR

20:57: Goodison - Pepper - Rohart é o top três!

20:59: Always Goodison - Pepper e Rohart estão na liderança!

21:00: Xavier Rohart desce ele está 8 a 71 metros.

21:01: Goodison - Pepper - Grael Torben aqui é o novo trio superior.

21:03: Diego Negri ITA é o 4º atento para outro feito? Ainda estamos chocados com a sua excelente performance na Corrida 10!

9:04 pm: Paul Goodison GBR campeão olímpico reinante ainda é o 1º.

21:05: ultrapassagem múltipla: Mendelblatt - Negri - Scheidt aqui é o novo trio superior.

21:07: Que luta! Nova ultrapassagem múltipla: Mendelblatt - Negri - Scheidt aqui é o novo trio superior!

21:08: Diego Negri e Robert Scheidt estão no cotovelo para o segundo lugar. 1 metro os separa.

9:10 pm: Paul Cayard, o americano avançou em 4º lugar. Xavier Rohart é 6º!

21:13: A pimenta australiana depois de um bom começo da corrida é 15 a 132 metros.

21:17: Mendelblatt - Scheidt - Negri ainda é o trio superior! Paul Cayard EUA é 4º e Paul Goodison GBR é 5º.

21:22: Mendelblatt - Scheidt - Negri estão nos três primeiros. Não parece querer mover-se a poucos metros do final. Xavier Rohart é 6º com uma corrida muito boa.

21:26: Múltiplos ultrapassagens no final !!! Veja o resultado final da 11ª corrida!



Resultado da corrida:

1. Paul Goodison GBR

2. Xavier Rohart FRA

3. Pimenta AUS

4. Mark Mendelblatt EUA

5. Robert Scheidt BRA