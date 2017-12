Esporte vela : Stars Sailors League Corrida 8 Dia 3

18:45: A segunda corrida se foi. Torben Grael é o 1º, Mark Mendelblatt é o segundo. Francesco Bruni italiano é o 3º. Robert Scheidt BRA é o 4º e Gaspic, o 5º croata. Franck Cammas FRA é muito menos bem sucedido.

18:47: Os perdedores estão chegando. O alemão Buhl é colocado em segundo lugar e o russo Shayduko leva um momento no 1º lugar.

18:50 Mark Mendelblatt infatigável e incansável leva o 1º lugar. na frente do alemão Buhl e do russo Shayduko

18:51: O alemão Buhl passa a 1ª. O russo Shayduko 2º e Mendelblatt 3º.

18:52: Diego Negri e Franck Cammas estão muito atrasados ​​neste começo da corrida.

18:53: Francesco Bruni é 3º e 2º. O russo é o terceiro e se apega.

18:54: o russo Shayduko ainda está lá em 2º lugar a 7 metros de Francesco Bruni. Uma surpresa à vista?

18:55: Alemão Buhl é 3º a 23 metros.

18:56: Existem 983 pessoas a ver o vivo no Youtube

18:57: Croata Gaspic faz um empurrão e vem em segundo lugar. Bruni é sempre o primeiro. Shayduko é o terceiro

As corridas de vela são realmente divertidas para assistir e a simulação 3D realmente ajuda a ter uma melhor idéia de como as coisas estão indo.

18:59: 1001 pessoas vivem no Youtube.

19:00: Francesco Bruni é sempre o 1º. Buhl 2º a 13 metros e o russo Shayduko é o 3º. Croata Gasic é 4º. Diego Negri ITA reintegrado na 5ª posição. Ele ainda tem energia suficiente para refazer uma corrida protagonista?

19:04: Diego Negri ITA volta na 4ª posição, falamos muito rápido!

19:06: Diego Negri ainda está, passa a 3ª! Francesco Bruni

19:07: Buhl GER ainda está segundo atrás de Francesco Bruni, que parece intocável!

19:08: 1013 visitantes simultâneos no youtube ao vivo. O conceito está ganhando impulso!

19:09: dificilmente vemos Ben Saxton GBR e Paul Goodison GBR

19:10: Francesco Bruni e Diego Negri são 1º e 2º!

19:11: O russo Shayduko perde muito terreno, agora está a 75 metros

19:12: George Szabo USA foi terceiro antes do alemão Buhl!



Estamos no 2º Passo:

19:13: Bruni - Negri - Szabo aqui é o top três.

19:16: 1032 pessoas vivem no youtube!

19:17: Francesco Bruni sempre 1º: Nós o vemos ganhar! Robert Scheidt 4º aproxima-se. Deve ser estressante ter alguém como ele atrás de você. Mark Mendelblatt é o terceiro e ainda pode criar uma surpresa no final, no entanto, Francesco Bruni vem liderando há algum tempo.

19:18: Xavier Rohart FRA foi sétimo em um ponto. Augie Diaz, EUA, ficou classificado nos três primeiros pontos da Stars Sailors League na 5ª posição atrás de Robert Scheidt.



Estamos na 3ª etapa:

19:21: Diego Negri 2º fica a 60 metros de Francesco Bruni em 1º lugar. Mark Mendelblatt fica a 75 metros de distância. O americano ainda pode ganhar no final?

19:26: George Szabo USA vem em 4º lugar. Francesco Bruni ainda está 50 metros à frente de Diego Negri, que é o segundo.

19:27: O alemão Buhl 5º ainda está a 70 metros de Francesco Bruni, o 1º. A corrida diminuiu de intensidade.



Estamos no último Passo:

19:29: Bruni - Negri - Mendelblatt aqui é o trio da última etapa.

7:30 da manhã: Robert Scheidt faz uma penalidade por tocar no barco de um competidor. Mesmo acontece com os melhores.

19:33: Francesco Bruni parece ter percebido a corrida perfeita! Ele ainda está 50 metros à frente de Diego Negri!

Sentimos quão fisicamente difícil é esse esporte. Nós nos perguntamos o quanto sua vontade é forte para manter tais ritmos!

19:35: Bruni - Negri - Mendelblatt ainda está nos três primeiros. O russo Shayduko é quase o último depois de ter alcançado o pódio.

19:40: Mendelblatt e Negri lutam pelo 2º lugar. Mendelblatt passa em segundo lugar. Diego Negri retorna em segundo lugar e leva 5 metros à frente de Mendelblatt.

19:42: Mendelblatt passa segundo no final e George Szabo também passa Diego Negri na linha de chegada.



Resultados:

1. Francesco Bruni ITA

2. Mendelblatt USA 0.12

3. George Szabo 0.28

4. Diego Negri 0.29

5. Buhl GER 0,59

6. Lobert FRA 1,02

7. Gravel BRA 1.06

8. Augie Diaz USA

9. Paul Cayard 1.21

10. Xavier Rohart 1.23



Classificação geral provisória:

1. Mark Mendelblatt EUA

2. Robert Scheidt BRA

3. Diego Negri ITA