Et si Covid19 enterrait les accords poussiéreux de Bretton Woods, on ferait quoi?

La perspective de crypto-monnaies lancées par les grandes économies et soutenues par l'État se dessine de plus en plus nettement. La banque centrale de Chine a récemment accéléré ses plans pour ce qui est actuellement connu sous le nom de paiement électronique de la monnaie numérique (DCEP). Il pourrait être lancé dans les 18 prochains mois, tandis que la Banque centrale européenne envisage quelque chose de similaire.



Pendant ce temps, la Russie travaille sur un crypto-rouble soutenu par l'État depuis plusieurs années, et la Suède a son projet e-krona. En Europe, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont mis en place INSTEX comme moyen alternatif de commerce avec l'Iran (par exemple) et six autres pays de l'UE ont récemment rejoint.

Si le Venezuela et l'Équateur s’y sont essayé sans vraiment réussir, le Sénégal et les minuscules îles Marshall ont désormais des pièces numériques qui côtoient leurs monnaies existantes.