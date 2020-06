Expert contre la pollution

Écologie – valorisation des algues – protection des écosystèmes







En Suisse, l’algue lacustre, cette ressource naturelle entièrement renouvelable, est une ressource inestimable pour certains et une nuisance pour d'autres.







L’algue ; de problème à solution :







Les engrais utilisés dans les activités agricoles, composés notamment de phosphate et nitrate, sont déversés lors des pluies par lessivage des sols dans les cours d’eau. Ces engrais finissent ainsi par se retrouver dans les lacs et plans d’eau.



Se nourrissant de ces composés favorisants leur croissance, les algues se développent fortement durant la saison d’été dans les zones de haut-fond ; dans les ports et zones de baignades, où elles créent ainsi des problèmes de navigabilité, de confort et de sécurité.







Depuis 2013, l’équipe d’Avalgo Sàrl, formée de spécialistes de l’environnement, a développé des solutions avec pour objectif de pouvoir traiter ce problème avec des technologies douces et maniables tout en valorisant cette précieuse matière première.







Après avoir évalué les machines et techniques invasives en cours, ils ont décidé de développer eux-même des solutions de coupe, récolte et valorisation des algues, en respectant les principes du développement durable.







La solution ; Le Pléco® :







Les lacs et plans d’eau étant utilisés massivement pour la navigation de plaisance et toutes autres activités nautiques, Avalgo Sàrl a décidé de venir en aide aux collectivités publiques et sociétés gérantes des ports, en Suisse d’abord, et à l’international par la suite, pour fournir leurs propres solutions de coupe, récolte et valorisation des algues.







Afin d’éviter le faucardage par des moyens lourds et peu manœuvrable, ils ont développé eux-même un bateau de type Catamaran , le Pléco®, pour la coupe et la récolte des algues et un système de séparateur pour retirer l’eau excédentaire.







Grâce au soutien de nombreux partenaires institutionnels, associations et privés, tels que le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI), l’Association pour le Développement du Nord Vaudois – ADNV, le TecOrbe, Innovaud et Platinn, ainsi que des communes qui ont souscrit à un soutien tels que les communes d’Avenches, de Chevroux, d’Estavayer-le-Lac, de Gletterens et d’Yverdon-les-Bains, les phases de développement des appareils et du bateau ont été réalisées.







En cette année 2020, suite au feu-vert donné par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour deux mois d’essai du prototype en condition réelle sur les Lacs romands, Avalgo Sàrl a chargé la société Adénosine Sàrl de mettre en œuvre le projet de validation du concept « proof of concept », et de trouver des Communes portuaires souhaitant collaborer aux essais pilotes et de réaliser la coupe, récolte et valorisation des algues de leurs ports et rives.







