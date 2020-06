FAQ BLÉPHAROPLASTIE

J'aimerais lever les paupières supérieures et, si possible, éliminer les cernes, mais je ne veux pas voir les cicatrices. Existe-t-il une intervention chirurgicale ou un traitement qui peut résoudre mon problème sans laisser de cicatrices ?

De quoi dépendent les sacs sous mes yeux ? Comment les éliminer ou les améliorer ?

Est-il possible de modifier la forme de l'œil ?

En savoir plus :

La blépharoplastie est une intervention chirurgicale qui corrige des défauts tels que des paupières supérieures tombantes, des poches de graisse et des cernes qui fatiguent les yeux, vieillissent l'apparence du visage et parfois gênent la vue. La chirurgie esthétique des paupières consiste à enlever l'excès de peau et de graisse des paupières supérieures et inférieures et à repositionner le sourcil qui tombe. Dans la procédure chirurgicale la plus courante, qui consiste à remodeler le muscle orbiculaire et les poches de graisse et à enlever l'excès de peau, les incisions sont pratiquées dans le pli des paupières supérieures et inférieures et sont pratiquement invisibles. S'il n'y a que des poches de graisse dans la paupière inférieure et qu'il n'est pas nécessaire d'enlever l'excès de peau, le chirurgien peut pratiquer la blépharoplastie dite transconjonctivale sans faire d'incisions externes de peau.La présence de ce qu'on appelle les "poches" sous les yeux dépend de la fuite de tissu adipeux périoculaire provoquée par la relaxation (congénitale ou due au vieillissement) des structures de soutien telles que la peau, le muscle orbiculaire et le septum orbital. Il n'existe pas de crèmes ou de traitements esthétiques qui peuvent réduire ou éliminer ce type de défaut. Le seul remède est chirurgical et consiste à enlever la peau et l'excès de graisse par une incision qui peut être interne à la paupière (comme dans la blépharoplastie transconjonctivale) ou externe mais toujours cachée dans le pli des paupières.Oui, c'est vrai. La blépharoplastie permet de modifier la forme de l'œil en soulevant et/ou repositionnant l'angle latéral de l'œil. Ce type d'intervention est généralement requis par les patients qui souhaitent avoir des caractéristiques plus similaires à celles des Orientaux.L'apparition de ce qu'on appelle les "cernes" dépend du fait qu'en raison du vieillissement ou d'autres facteurs congénitaux (peau très mince, absence de tissu adipeux sous-cutané, etc.), le muscle orbiculaire, de couleur rouge foncé, apparaît en transparence créant une sorte d'ombre noire sous la paupière. Parfois, ce phénomène est associé à la présence de poches sous les yeux causée par le relâchement des structures soutenant la graisse périoculaire. Les cernes peuvent être améliorés, dans certains cas, par une opération de lipofilling (qui consiste à prélever de petites quantités de graisse d'une aiguille ou d'une canule fine et à l'injecter ensuite dans la zone déprimée de la paupière), ou par une greffe de tissu adipeux, s'il y a aussi des poches, par blépharoplastie associée à un transfert vers le bas de l'excès de tissu graisseux, alors que si les cernes sont dus principalement à un phénomène d'hyperpigmentation, il est préférable de recourir simplement à l'utilisation d'un maquillage couvrant.Oui. La blépharoplastie est généralement pratiquée sous anesthésie locale avec sédation (ce qui signifie que vous serez éveillé mais détendu et insensible à la douleur) et sous hospitalisation de jour. Dans les cas où le remodelage des paupières est particulièrement difficile ou associé à d'autres interventions chirurgicales (ex : lifting cervico-facial) nécessitera une anesthésie générale et une hospitalisation en clinique pour une ou deux nuits.Après l'opération, les lunettes peuvent être portées après les premières 24 heures, alors que pour les lentilles de contact, cela prendra environ une semaine.