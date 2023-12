Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Faire des injections d'acide hyaluronique à Lausanne

Vous en saurez plus sur les injections avec acide hyaluronique sur une ville comme Lausanne en lisant notre article





Quel produit de comblement pour quel objectif ?

Récemment, un nouveau produit de comblement hybride appelé HArmonyCa est également apparu sur le marché, combinant les avantages de l'acide hyaluronique avec ceux de l'hydroxyapatite de calcium. La question se pose donc : Radiesse ou acide hyaluronique ou les deux - quand chaque produit de comblement est-il recommandé ? Dans l'article suivant, on va vous apporter des détails sur l’acide hyaluronique.

Voici les sujets abordés :

• Acide hyaluronique : La norme en médecine esthétique

• Radiesse et Crystalys

• Nouveau : HArmonyCa

Combien coûtent Radiesse, Crystalys et HArmonyCa ?

Les produits de comblement dermique utilisés dans le traitement esthétique des rides sont généralement à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est un produit de comblement polyvalent qui peut être utilisé pour lisser de petites rides ou pour volumiser des zones entières du visage. Il est donc devenu la norme en matière de traitement esthétique des rides.

Du nouveau collagène grâce à l'hydroxyapatite de calcium

La formation de nouvelles fibres de collagène serait souhaitable en priorité. Si cette formation est stimulée par des injections de produit de comblement, l'effet de comblement de l'acide hyaluronique peut être augmenté et devenir un véritable rajeunissement des tissus. La peau recevrait des fibres supplémentaires qui, en plus de l'effet du produit de comblement, auraient un effet tenseur et stabilisateur et prolongeraient la durabilité du résultat.

Radiesse et Crystalis

Ces produits de comblement sont disponibles depuis plusieurs années. Ils contiennent généralement de l'hydroxyapatite de calcium. Les produits les plus connus sont, par exemple, Radiesse (Merz Aesthetics) ou Crystalys (Luminera). Les produits de comblement tels que Radiesse et Crystalys ne contiennent pas d'acide hyaluronique, mais consistent en un gel aqueux contenant de petites sphères d'hydroxyapatite de calcium.

Acide hyaluronique, hydroxyapatite ou les deux ?

L'hydroxyapatite de calcium (ou hydroxyapatite calcique ou simplement hydroxyapatite) est un composé inorganique de calcium et de phosphore qui, comme l'acide hyaluronique, est présent naturellement dans le corps humain.

L'hydroxyapatite dans les dents, les os et le cartilage

Traitement avec Radiesse Filler

L'hydroxyapatite de calcium est l'un des principaux éléments constitutifs des dents et des os. En tant que substance produite naturellement par le corps, elle est, comme l'hyaluron, complètement dégradable. Les produits de comblement à base d'hydroxyapatite de calcium tels que Radiesse et Crystalys, comme ceux à base d'acide hyaluronique, ont donc une durée de vie limitée. Après quelques mois, le corps les métabolise complètement. Le traitement esthétique avec Radiesse ou Crystalys doit donc être répété à intervalles réguliers. Comme on le sait également pour les produits de comblement à base d'acide hyaluronique.

Radiesse : pas éternel, mais plus durable

En règle générale, les produits de comblement tels que Radiesse ou Crystalys agissent plus longtemps que les produits de comblement à base d'acide hyaluronique. Radiesse, par exemple, annonce une durée de conservation d'un an et plus. Cela est possible grâce à la biostimulation fournie par l'hydroxyapatite de calcium contenue dans Radiesse, en plus du lissage mécanique. Radiesse active les fibroblastes dans le tissu, qui produisent de nouvelles fibres de collagène et d'élastine. Ces fibres entraînent non seulement un effet de comblement, mais aussi un resserrement durable. La structure du tissu est renforcée en profondeur, la peau paraît plus ferme et plus élastique.

L'acide hyaluronique : Le standard de la médecine esthétique

Toutefois, il faut un certain temps pour que cet effet se manifeste pleinement, jusqu'à 3 mois. La synthèse du collagène commence relativement vite après le traitement, mais elle prend du temps. Ce n'est pas le cas des nouveaux produits de comblement hyaluroniques, qui permettent généralement d'obtenir un effet immédiat et clairement visible.

Nouveau : HArmonyCa

Le nouveau produit HArmonyCa (Allergan) s'oriente désormais dans cette direction. HArmonyCa est un produit de comblement dermique destiné à restaurer le volume du visage et à corriger les rides profondes. HArmonyCa est le fruit de la collaboration entre Allergan et Luminera, dont ils ont acquis le programme de comblement en 2022. Luminera produisait des produits de comblement à base d'acide hyaluronique et d'hydroxyapatite, ce dernier incluant le produit Crystalys mentionné ci-dessus.

Traitement avec Radiesse et HArmonyCa

Comme son nom l'indique, HArmonyCa combine les deux techniques que sont l'acide hyaluronique (HA) et l'hydroxyapatite de calcium (CA). Comme un produit de comblement classique, HArmonyCa se compose d'une matrice d'acide hyaluronique réticulé, dans laquelle sont intégrées de très fines sphères d'hydroxyapatite de calcium. HArmonyCa est un implant visqueux, stérile et apyrogène, destiné à être injecté dans le tissu sous-cutané et les couches profondes de la peau. Pour soulager la douleur, il contient 0,3 % de lidocaïne. La concentration en microsphères d'hydroxyapatite est de 55,7 %.

HArmonyCA : Acide hyaluronique et hydroxyapatite de calcium

HArmonyCa combine donc les avantages des deux techniques en un seul produit : l'effet de comblement de l'acide hyaluronique se traduit par une augmentation immédiate du volume. Le visage est immédiatement plus plein, l'apparence plus lumineuse. Les billes d'hydroxyapatite de calcium forment également un échafaudage dans lequel se développent les fibroblastes qui forment le collagène. Cela crée une formation similaire à celle du cartilage, qui stabilise le tissu et lui donne un aspect ferme et élastique. Il en résulte une apparence jeune et une longue durée de vie.



Traitement par Radiesse et Harmonyca



Le traitement par HArmonyCa, Radiesse ou Crystalys est indiqué dans toutes les zones du visage caractérisées par des rides profondes et une perte de volume importante. Il s'agit notamment des sillons nasogéniens, des lignes de marionnettes, des zones des joues ou du menton, de la mâchoire et de l'arête du nez. En raison de sa consistance plus ferme, il ne convient pas pour les rides plus petites, qui peuvent également être traitées à moindre coût avec de l'acide hyaluronique conventionnel.

L'injection réduit immédiatement les rides et les défauts de volume.

La formation de collagène stimulée par l'hydroxyapatite de calcium prend environ 2 à 3 mois et ne produit son plein effet qu'ensuite. Ce n'est donc qu'à ce moment-là qu'il convient de décider si le résultat est satisfaisant ou si un traitement ultérieur est encore nécessaire. Le résultat dure généralement 1 à 2 ans, souvent plus longtemps.



