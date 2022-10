Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Commerces et services Faire du tourisme à Lausanne

Lausanne s'élève élégamment en terrasses sur trois collines au-dessus de la rive nord du lac Léman, dans la région francophone de Suisse. De hauts ponts enjambent les gorges de deux rivières qui traversent la ville et, combinés à la montée abrupte depuis la rive du lac, donnent à Lausanne un relief spectaculaire et pittoresque, avec des vues sur les Alpes savoyardes de l'autre côté du lac.



Ancienne ville universitaire et aujourd'hui ville commerciale très active, elle est très prisée pour les congrès, les foires commerciales et les conventions, avec un certain nombre de lieux de réunion exceptionnels. Lausanne est le siège mondial des Jeux olympiques, et un musée olympique figure parmi ses attractions touristiques les plus populaires.



Les Romains y ont établi une colonie commerciale au premier siècle avant Jésus-Christ et, au Moyen Âge, la cathédrale de Lausanne était déjà une étape importante du pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour ressentir cette vieille ville, promenez-vous dans les rues sinueuses en contrebas de la cathédrale ; et pour saisir l'élégance de sa grandeur de la fin du XVIIIe siècle, point culminant de la Riviera suisse, descendez jusqu'à la rive où les hôtels Belle Epoque bordent la promenade du lac.



Les lignes épurées des bâtiments contemporains, tels que le nouveau centre artistique et culturel Platform 10 et les immeubles du quartier du Flon, contrastent fortement avec les bâtiments ornés du XVIIIe siècle et de la Belle Epoque. Vous pouvez être sûr de voir tous les meilleurs endroits à visiter avec cette liste des meilleures attractions et choses à faire à Lausanne.











Musée olympique



Outre les artefacts et l'histoire des compétitions, le musée, qui surplombe le lac Léman, se concentre sur l'esprit et les valeurs des Jeux olympiques et les qualités qui les ont fait perdurer. Les expositions récemment rénovées couvrent toute l'histoire des jeux, depuis leurs origines dans la Grèce antique jusqu'aux plus récents, et comprennent des torches olympiques, des affiches historiques, des équipements et des vêtements portés par les Olympiens.



Vous pourrez revivre les grands moments des Jeux olympiques grâce à des extraits de films et suivre l'évolution de la technologie sportive et même de la mode. En plus des expositions et des expériences interactives dans le bâtiment, le campus au bord du lac comprend des terrains entretenus où vous pouvez voir des sculptures et d'autres œuvres d'art illustrant des thèmes olympiques, ainsi que la flamme olympique.



Adresse : Quai d'Ouchy 1, Lausanne



Lac Léman (Lac Léman)



Sur la majeure partie de sa longueur en forme de croissant, le lac Léman sépare la France de la Suisse, offrant à Lausanne, sur sa rive nord, une vue magnifique sur les Alpes françaises avec le lac au premier plan. La rive avec une



La meilleure façon de profiter du lac - et l'une des activités les plus populaires auprès des touristes à Lausanne - est de monter à bord de l'un des bateaux à vapeur qui s'y arrêtent et de faire une croisière ou de passer d'une ville à l'autre. Les ferries font la navette entre Lausanne et deux villes françaises situées de l'autre côté du lac. La plus populaire d'entre elles est la ville thermale d'Évian-les-Bains, à 35 minutes de route.



Les trajets vers Genève et Montreux sont tout aussi pittoresques. Vous pouvez également opter pour un dîner ou un déjeuner-croisière. Les croisières les plus populaires se font sur les bateaux à aubes de la Belle Époque, le Montreux (1904) et l'élégant La Suisse (1910). Vous pouvez acheter des cartes journalières pour un nombre illimité de voyages en bateau de la CGN ou utiliser un abonnement aux chemins de fer suisses, qui est valable sur les bateaux de la CGN.



Cathédrale Notre-Dame



Les pèlerins médiévaux qui suivaient le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne entraient dans la cathédrale par la porte des Apôtres du XIIIe siècle, ornée de sculptures en pierre magnifiquement peintes. À l'intérieur, immédiatement à droite, se trouve la chapelle Saint-Jacques, où ils priaient et recevaient leurs jetons.



Au-delà, dans le transept sud, se trouve une glorieuse rosace composée de 105 panneaux de magnifiques vitraux du XIIIe siècle. Regardez sous la fenêtre pour voir les originaux des sculptures en pierre de la porte des Apôtres, conservés ici. L'intérieur de la cathédrale est magnifiquement proportionné, son point central étant un orgue de 6 000 tuyaux. La nef sud possède des stalles sculptées datant de 1509, et dans le chœur se trouvent des stalles du gothique précoce.



Dans la crypte se trouvent les vestiges d'une basilique du VIIIe siècle avec des tombes. La cathédrale de style gothique précoce, qui est aujourd'hui protestante, est un point de repère, avec ses cinq tours qui s'élèvent au-dessus de la ville depuis le sommet de la colline. Depuis la tour centrale, haute de 72 mètres, un veilleur de nuit annonce les heures de 22 heures à 2 heures du matin, comme il le fait chaque nuit depuis plus de six siècles.



Adresse : Place de la Cathédrale 4, Lausanne



Château d'Ouchy



En contrebas du centre animé de Lausanne se trouve le quartier lacustre d'Ouchy, dont les élégants hôtels Belle Epoque sont reliés par une promenade fleurie qui s'étend entre le vieux et le nouveau port. Au centre de celle-ci se dresse un château du 12ème siècle, le Château d'Ouchy, dans lequel fut signé le traité de paix entre la Turquie, la Grèce et les Alliés en 1923. Le château est aujourd'hui un hôtel de luxe et un restaurant gastronomique.



Près de l'Hôtel de l'Angleterre, en face du château, une plaque commémore Lord Byron, qui y a écrit Le Prisonnier de Chillon. Plusieurs traités historiques ont été signés dans les célèbres grands hôtels du littoral, notamment l'Accord de Lausanne, par lequel les puissances européennes ont accepté de suspendre le paiement des réparations de la Première Guerre mondiale, signé à l'opulent Beau-Rivage Palace en 1932.



Marcia Parisis Blogueuse

Lu 47 fois











