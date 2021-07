Faire fondre sa graisse

abdomen (graisse du ventre)

côtés / flancs (poignées d'amour)

bourrelets du soutien-gorge

graisse du dos

dessous des fesses (peau de banane)

intérieur / extérieur des cuisses et au-dessus des genoux

haut des bras

sous-mentonnière (sous le menton ; double menton)

sous-mandibulaire (sous la mâchoire).

Au cours de la procédure Coolsculpting, un applicateur non invasif est appliqué à la surface de la peau pour produire un refroidissement contrôlé avec précision qui cible et élimine les cellules graisseuses dans des zones spécifiques du corps. Lorsque les cellules graisseuses sont exposées au froid, un processus d'élimination naturelle des cellules se produit. Les cellules adipeuses de la zone traitée sont progressivement éliminées par les processus métaboliques normaux du corps, de la même manière que les graisses provenant des aliments sont éliminées. Le résultat est une réduction des bourrelets graisseux qui est visible chez la plupart des patients dès quatre semaines à trois mois après le traitement.Le Coolsculpting peut être utilisé sur presque toutes les zones du corps présentant des graisses visibles. CoolSculpting est autorisé par la FDA pour traiter les bourrelets visibles dans 9 zones du corps, dont les suivantes :Le Coolsculpting est également autorisé par la FDA pour modifier l'apparence des tissus relâchés lors des traitements de la zone sous-mentonnière (menton).Il a été cliniquement démontré que le CoolSculpting réduit la graisse dans la zone traitée. Un seul traitement CoolSculpting Elite peut réduire l'épaisseur de la couche de graisse de 20 à 25 % en moyenne. Les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre.Au cours de votre consultation ou de votre visite initiale, votre prestataire CoolSculpting élaborera un plan de traitement entièrement personnalisé pour optimiser vos résultats. Ce plan complet peut impliquer plusieurs traitements, en fonction des zones spécifiques qui vous préoccupent.L'applicateur Coolsculpting est positionné sur le corps, ce qui a pour effet d'attirer le bourrelet vers le haut entre deux panneaux de refroidissement. Lorsque les panneaux entrent en action au cours des premières minutes, le patient ressent d'abord une sensation de froid intense qui se dissipe rapidement. Le patient est confortablement assis ou allongé pendant toute la durée de la procédure. Chaque traitement dure environ 35 minutes. Beaucoup de personnes passent ce temps à lire, à travailler sur leur ordinateur portable, à écouter de la musique ou même à faire une petite sieste.Le traitement CoolSculpting étant totalement non invasif, les patients peuvent reprendre immédiatement leurs activités habituelles, y compris leur travail et leurs exercices physiques. Les effets secondaires du CoolSculpting sont généralement légers et comprennent un engourdissement, une gêne et un gonflement temporaires le long de la zone traitée. Ces effets secondaires disparaissent généralement sans intervention en quelques jours.Dans les semaines qui suivent le traitement, le corps traite et élimine naturellement les cellules graisseuses mortes. Le corps continue à éliminer les cellules graisseuses jusqu'à quatre mois après le traitement. Les cellules graisseuses traitées sont éliminées pour de bon. Tant que le patient maintient son poids en suivant un régime et en faisant de l'exercice, les résultats à long terme devraient rester stables.Le CoolSculpting est idéal pour les hommes ou les femmes qui ont un régime alimentaire et un mode de vie sains. Il est idéal pour les personnes qui ont une bosse ou un renflement visible qui n'a pas réagi à un régime alimentaire sain et à l'exercice physique, mais qui ne doivent ou ne veulent pas subir une liposuccion.