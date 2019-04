Faire un site internet pour l'immobilier

Ruben Haddad

Le secteur de l'achat et de la vente de biens immobiliers est extrêmement concurrentiel. Les agences immobilières cherchent à séduire les acheteurs potentiels par des offres et des remises de dernière minute. Mais le marché évolue, de plus en plus d'utilisateurs sont à la recherche d'une maison sur Internet avant de rejoindre une agence immobilière.Pour les agences immobilières, il est devenu essentiel d'ouvrir un site Web où les utilisateurs peuvent trouver des maisons et des appartements à vendre ou à louer. Ce n'est pas un site de commerce électronique (il n'est pas possible d'acheter une maison en ligne avec une carte de crédit), mais un site-showcase où vous pouvez exposer les maisons que vous gérez et que vous souhaitez vendre. Pour réussir, cependant, vous devez connaître quelques astuces qui peuvent faire du site Web de l'agence immobilière le point de référence de votre région.Si la création d'un site Web n'est pas dans vos cordes, vous n'avez pas besoin de contacter une agence spécialisée. Vous pouvez utiliser des services en ligne tels que Libero Pages qui vous permettent de créer un site Web gratuit en quelques étapes simples. Le service Italiaonline offre aux entreprises la possibilité de créer un site web à partir de la page Facebook de leur entreprise (dans ce cas l'agence immobilière). Le site et la page du réseau social peuvent être synchronisés de façon à ce que tout le contenu partagé sur Facebook puisse être importé sur le site ou exclu si jugé inintéressant. Les utilisateurs peuvent choisir le thème graphique du site (toutes les réponses, c'est à dire optimisé pour les mobiles) et éventuellement combiner un domaine personnalisé. Tout cela en dépensant beaucoup moins que les estimations d'une agence de communication.Si l'on exclut les grandes entreprises internationales, les petites agences immobilières travaillent sur des marchés plutôt restreints. La ville unique (Genève comme Lausanne ou Marseille), une province ou un groupe de municipalités. Et pour émerger dans les moteurs de recherche, il est nécessaire de créer des contenus de qualité qui répondent aux demandes des utilisateurs. L'objectif est d'occuper les premières places pour les mots-clés les plus recherchés par les utilisateurs. Cependant, le secteur de l'achat et de la vente de biens immobiliers évolue dans une dynamique complètement différente des dynamiques habituelles. La plupart des recherches des utilisateurs prévoient une ville : "acheter maison à Rome", "acheter maison à Florence", "où acheter maison à Bologne". Il est donc important d'investir dans le référencement local, c'est-à-dire l'optimisation des moteurs de recherche en fonction des résultats de recherche pertinents en fonction d'un lieu précis.Comment séduire les utilisateurs une fois qu'ils se sont connectés sur le site de leur agence immobilière ? Avec de belles et réelles images des maisons qui sont à vendre. Changer les photos de la maison avec Photoshop, en plus d'être déontologiquement incorrect, pénalise votre agence immobilière. Pour améliorer les images des maisons à vendre, nous vous suggérons de les prendre un jour ensoleillé.Pour que l'utilisateur soit intéressé par l'achat d'un bien immobilier, il est nécessaire d'insérer dans chaque fiche produit un formulaire où il est possible de contacter directement l'agence immobilière et demander des informations. De cette façon, vous essayez d'établir une relation de confiance avec l'utilisateur/client.Pour informer vos clients des dernières offres disponibles dans leur région, vous pouvez créer une newsletter à envoyer périodiquement (chaque semaine, toutes les deux semaines, une fois par mois). Pour pouvoir envoyer une newsletter, vous devez obtenir le consentement et l'adresse e-mail de ses clients. Avec Libero Pages vous pouvez simplifier ce processus grâce au module Newsletter que vous pouvez insérer dans votre site web (en achetant un Domain Plan ou un E-commerce) et qui vous permet de collecter des adresses e-mail.Pour comprendre l'emplacement d'une propriété, il est conseillé d'inclure une carte avec toutes les informations nécessaires. De cette façon, l'utilisateur/client n'aura aucun problème à comprendre où se trouve la maison ou le bâtiment qui l'intéresse.Logiquement, une agence immobilière n'a pas la possibilité de vendre directement ses biens immobilier sur Internet. Mais il est toujours nécessaire d'avoir un catalogue qui permet aux utilisateurs de voir les maisons à vendre. Pour chaque propriété, en plus des photos, il doit y avoir les caractéristiques et une brève description.Les utilisateurs qui accèdent à leur site Web ne devraient avoir aucune difficulté à trouver ce dont ils ont besoin. Pour cette raison, le site Web de l'agence immobilière doit être organisé en catégories. Si l'utilisateur/client recherche une maison de 150 mètres carrés, il ne devrait pas y avoir de maisons plus petites dans la section dédiée.Site internet exemple : http://immobilier-ch.com/liste-bien-immobilier-vaud/