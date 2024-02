Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Faire une augmentation mammaire en été ?

L'augmentation mammaire en été - Un mythe à dissiper



Il est communément admis que la mastoplastie doit être évitée pendant les mois d'été, mais a-t-on raison de croire à ce mythe ? Absolument pas ! Contrairement à la croyance populaire, la saison estivale peut être le moment idéal pour subir cette intervention. Par temps chaud, les gens ont tendance à porter des vêtements légers et des maillots de bain, et ils veulent se sentir à l'aise dans leur corps. C'est pourquoi l'augmentation mammaire estivale est un choix judicieux, car elle permet de montrer plus immédiatement sa nouvelle apparence séduisante, sans avoir à attendre l'automne ou l'hiver.



Toutefois, il faut faire une prémisse : si l'on veut se faire opérer en été et se précipiter à la plage en août pour montrer son nouveau décolleté, il vaut mieux fixer la date de l'opération au mois de juin. Si, en revanche, on veut profiter du temps de détente pour cicatriser, il n'y a pas de limites particulières.



Précautions à prendre lors d'une augmentation mammaire estivale



Bien entendu, comme toute intervention chirurgicale, l'augmentation mammaire nécessite un niveau de préparation approprié pour garantir des résultats optimaux et une cicatrisation rapide.



Voici quelques précautions importantes à prendre en compte si vous envisagez de subir une augmentation mammaire en été : Consultation avec un chirurgien expérimenté : une consultation préliminaire vous permettra de définir vos attentes et de comprendre les possibilités réalistes de votre cas.

Planification à l'avance : planifiez l'opération à l'avance pour permettre à votre corps de guérir complètement avant de vous engager dans des activités estivales intenses. Vous éviterez ainsi d'éventuelles complications et pourrez profiter pleinement de votre nouvelle silhouette.

Cicatrices : elles font l'objet de la plus grande attention. En été, vous avez tendance à transpirer davantage et la sueur n'aide certainement pas à la guérison des cicatrices.

Protection solaire : Après l'opération, la peau sera particulièrement sensible et susceptible de prendre des coups de soleil. Veillez à protéger correctement la zone opérée à l'aide de vêtements de protection et d'une crème solaire à indice élevé.

Soutien-gorge postopératoire : n'oubliez pas qu'un soutien-gorge postopératoire doit être porté pendant tout le mois qui suit l'opération, afin que les seins soient enveloppés et protégés sans endommager les cicatrices ni enflammer la zone. C'est pourquoi je recommande de rester dans des endroits climatisés... le soutien-gorge d'allaitement, dans la chaleur de l'été, devient très lourd à porter toute la journée.

Exercice : choisissez évidemment les heures les moins chaudes, mais bougez tout de suite. Commencez par de courtes promenades, mais ne restez pas immobile. Bouger tout de suite favorise la contraction musculaire, qui agit comme une pompe pour la circulation sanguine et lymphatique, favorisant l'élimination de l'œdème. À la lumière de ce qui a été dit jusqu'à présent, mon conseil est que l'été est une période où tous les types de chirurgie peuvent être pratiqués, y compris l'augmentation mammaire.



Cependant, je vous conseille de toujours attendre au moins trois semaines avant d'aller à la plage ou d'attendre au moins un mois après l'intervention si vous voulez partir en vacances.



Ceci pour trois raisons :



- Les seins auront certainement dégonflé



- Les ecchymoses auront complètement disparu



- Les cicatrices se sont complètement estompées.

Les conclusions



Si vous souhaitez améliorer votre apparence, augmenter votre estime de soi et vous sentir plus confiante dans votre corps, l'augmentation mammaire pourrait être la solution que vous recherchez. Grâce à une préparation minutieuse et au choix d'un chirurgien expérimenté, vous pourrez profiter des nombreux avantages de cette intervention et montrer votre nouvelle apparence pendant l'été.



https://www.hug.ch/chirurgie-plastique-reconstructive-esthetique/augmentation-mammaire-par-prothese-mammaire

https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-sur-mesure/

