Faire une séance laser esthétique pour le visage à Genève

1. Consultation initiale

2. Préparation

Nettoyage du visage : Juste avant la séance, la peau est nettoyée pour éliminer toute trace de maquillage, de crème ou d'huile. Application d'un anesthésique topique : Selon le type de laser utilisé et votre tolérance à la douleur, une crème anesthésiante peut être appliquée sur la zone à traiter pour minimiser l'inconfort. Protection des yeux : Vous recevrez des lunettes de protection pour protéger vos yeux de la lumière laser intense.

3. Traitement

Application du laser : Le praticien utilisera un appareil à laser pour appliquer des impulsions de lumière sur les zones ciblées de votre visage. Vous pourriez ressentir une sensation de picotement ou de légère brûlure, souvent décrite comme un élastique qui claque contre la peau.

Durée : La durée de la séance varie selon la taille de la zone à traiter et l'intensité du traitement, allant de quelques minutes à une heure.

4. Après le traitement

Soin post-traitement : Immédiatement après la séance, une crème apaisante et/ou un pack de glace peut être appliqué pour calmer l'inflammation et les rougeurs.

Instructions de suivi : Le praticien vous fournira des instructions spécifiques pour prendre soin de votre peau après le traitement, qui peuvent inclure l'utilisation de crèmes hydratantes, l'évitement de l'exposition au soleil, et des directives sur le nettoyage de votre visage.

5. Récupération et résultats

Récupération : La période de récupération varie en fonction du type de laser utilisé. Elle peut aller de quelques jours à plusieurs semaines. Pendant cette période, la peau peut peler, rougir, ou gonfler légèrement.

Résultats : Les résultats peuvent commencer à être visibles une fois que la peau commence à guérir, avec des améliorations continues au fil des semaines suivantes. Selon le traitement, plusieurs séances peuvent être nécessaires pour atteindre les résultats souhaités.

