Foire aux questions sur l'augmentation mammaire !

Voici un nouvel article sur l'augmentation mammaire qui nous l'espérons vous plaira ! Il y a bien des questions sur ce sujet. Il y aurait tellement à écrire !





Ils sont constitués d'une enveloppe extérieure en silicone, un matériau utilisé à des fins médicales depuis plus de 50 ans et offrant une excellente biocompatibilité, et d'un gel de silicone plus ou moins cohésif à l'intérieur. Les implants de dernière génération ont une excellente durabilité et le gel qu'ils contiennent a la particularité de ne pas s'échapper de la prothèse même si l'enveloppe extérieure se brise.



La taille et le type (rond ou anatomique) des implants sont discutés avec les patientes avant l'opération. Le choix correct est guidé par les paramètres corporels des patientes (seins existants, largeur et hauteur de la poitrine, épaisseur de la peau, activité physique, etc.) et leurs exigences esthétiques.



Il existe des implants ronds ou anatomiques ("goutte d'eau"), et le choix entre les deux types dépend principalement de la forme des seins que la patiente souhaite obtenir. La visualisation de certains résultats d'opérations déjà réalisées aidera les patients à comprendre les différences de résultat esthétique suite à l'utilisation des deux différentes formes d'implants.

Il a été amplement démontré que l'insertion d'implants mammaires n'augmente pas le risque de cancer du sein ou de maladies auto-immunes. Les principales investigations instrumentales pour la détection des néoplasmes mammaires (IRM et échographie) ne sont pas perturbées par la présence d'implants mammaires et ne limitent donc pas leur pouvoir diagnostique. Cependant, la mammographie peut nécessiter des radiographies supplémentaires pour visualiser complètement le sein au-dessus des implants.



Le travail et les activités sociales doivent être réduits pendant environ deux semaines après l'opération. Les activités sportives peuvent être reprises après environ 4 à 6 semaines, et la conduite automobile doit être reprise au plus tôt après 2 semaines. Il est conseillé de dormir sur le dos pendant les deux premières semaines suivant l'opération, et de prendre une douche environ 10 jours après l'opération. Les points de suture sont retirés environ 10 jours après l'opération.



L'opération est réalisée sous anesthésie générale et nécessite une hospitalisation d'une journée. À la fin de l'opération, des drains sont souvent placés et retirés après 2 à 4 jours. Les prothèses peuvent être introduites par une incision cutanée dans le sillon sous-mammaire ou le long de l'hémicirconférence inférieure de l'aréole et sont positionnées dans un plan sous la glande mammaire ou sous le muscle pectoral, qui est partiellement défonctionnalisé à cette fin.

À la fin de l'opération, un pansement compressif est appliqué, qui est remplacé après 2 ou 3 jours par un soutien-gorge élastique qui doit être porté en permanence pendant environ un mois. En cas de positionnement sous-musculaire des implants, une bande de compression est également utilisée pour les pôles supérieurs des seins.Dans la période postopératoire immédiate, les seins apparaissent plus hauts que la normale et nécessitent une période de 3 à 6 mois pour atteindre une position et une forme définitives.La douleur postopératoire est généralement contrôlée par la prise de médicaments par voie intraveineuse puis orale.



Les médicaments anticoagulants ou l'aspirine doivent être évités dans les 15 jours précédant l'intervention. Le tabagisme augmente le risque de complications de toute opération et doit donc être réduit, ou plutôt interrompu, 15 jours avant et après l'opération.



Lorsque les seins sont également ptosés de manière congénitale ou à la suite d'un allaitement, il peut être nécessaire de combiner une opération de mastopexie. Cette dernière opération implique des cicatrices de plus grande extension en proportion de l'importance de la ptose à corriger. L'étendue de ces cicatrices dépend de la gravité de la ptose elle-même et peut être positionnée autour de l'aréole, entre l'aréole et le sillon sous-mammaire et le long du sillon sous-mammaire.



De légères asymétries de forme et de volume entre les deux seins préopératoires peuvent persister après l'opération, bien qu'elles soient généralement moins évidentes une fois les implants mis en place. Les asymétries plus importantes nécessiteront des procédures chirurgicales différentes entre les deux seins. Un strabisme divergent des complexes mamelon-aréole sera plus évident après une augmentation mammaire.





COMPLICATIONS POSSIBLES



Des complications générales liées à l'anesthésie locale ou générale sont possibles pour toute intervention chirurgicale. Chez les patients en bon état général, et dont les paramètres vitaux sont optimisés par des préparations spécifiques, les complications majeures peuvent être réduites à des événements extrêmement rares.



Les complications de cette opération sont peu fréquentes, comme évidemment pour toute chirurgie esthétique, et sont principalement représentées par les saignements, les contractures capsulaires, les infections, la rotation de la prothèse, les altérations de la sensibilité de la peau.



Les saignements sont des événements rares (3-5%) et peuvent se produire plus fréquemment dans les 24 premières heures après l'opération. Dans les cas graves, une réintervention peut être nécessaire pour arrêter l'hémorragie.



Les infections entraînant la nécessité de retirer les prothèses et d'attendre quelques mois pour les remettre en place sont très rares.



Les altérations de la sensibilité du mamelon sont assez fréquentes (environ 25 %), tandis que la perte totale de sensibilité est très rare. Il s'agit d'un événement aléatoire qui se résout souvent de lui-même en 12-24 mois et qui ne dépend pas du type de technique et de la voie d'accès utilisée pour l'insertion de la prothèse.



La contracture capsulaire est le durcissement spontané de la prothèse. C'est la complication spécifique liée à l'utilisation des prothèses et elle peut se produire dans 5 % des cas après une période variable suivant l'opération. Elle dépend principalement de facteurs individuels qui ne peuvent être déterminés en préopératoire. Il existe différents degrés de contracture capsulaire. Dans les degrés les plus légers, il y a des changements esthétiques minimes qui permettent une vie sociale normale, tandis que dans les cas les plus graves, il peut être nécessaire de remplacer les prothèses normales en silicone par d'autres recouvertes de mousse de polyuréthane, ce qui réduit l'incidence de ces complications à 1% des cas.



Une complication possible liée à la surface prothétique ridée est caractérisée par certaines ondulations superficielles de la peau du sein (plissement, ondulation, rides) qui peuvent se produire chez les personnes minces ou chez celles dont l'épaisseur des tissus (adipeux ou glandulaires) recouvrant l'implant mammaire est limitée. Ce phénomène peut typiquement se produire dans les quadrants inférieurs internes et externes du sein et, dans le cas d'implants positionnés au-dessus du muscle pectoral, également dans les quadrants supérieurs. Il s'agit d'effets secondaires dus à la présence des plis de l'implant et à l'adhérence étroite entre la surface des implants texturés et les tissus situés au-dessus. Il s'agit souvent d'un défaut bénin qui ne nécessite pas de traitement, ou qui peut parfois nécessiter un lipofilling ou le remplacement d'une prothèse.



La rotation des implants est un événement lié à l'utilisation d'implants anatomiques qui, avec le temps, pour des raisons encore mal comprises, peuvent tourner autour de leur axe, modifiant ainsi la forme externe des seins. Elle peut nécessiter une réintervention chirurgicale et/ou le remplacement des implants.

Sandra Michelle













