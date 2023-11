Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Gestion de la douleur après une liposuccion

La gestion de la douleur est une question récurrente au sujet de la Liposuccion. Le Docteur Xavier Tenorio chirurgien esthétique spécialiste de la Liposuccion nous en dis plus dans cet article dédié.





Comment réduire la douleur et le gonflement après une liposuccion ?

Il s'agit d'une intervention chirurgicale peu invasive dont le processus de guérison est facile à gérer. Si vous envisagez de subir une liposuccion, voici tout ce que vous devez savoir sur la convalescence, y compris ce que vous pouvez faire pour atténuer tout inconfort et profiter d'une meilleure expérience.

Qu'est-ce que la liposuccion ?

La liposuccion est également connue sous le nom de lipoplastie, liposculpture, lipectomie par aspiration et lipo. Elle consiste à retirer les cellules graisseuses du corps et à en sculpter la forme, généralement pour des raisons esthétiques. La liposuccion peut être pratiquée sur de nombreuses parties du corps et est le plus souvent utilisée sur le ventre, les cuisses, les bras, les fesses, le dos et la zone sous le menton.

En fonction de la localisation de la liposuccion, entre autres facteurs, l'intervention peut être réalisée pendant que le patient est endormi, sous anesthésie complète. Dans d'autres cas, le patient est éveillé et la zone est simplement anesthésiée localement. Dans les deux cas, vous ne sentirez rien pendant l'opération. L'intervention dure généralement entre une et cinq heures, et votre médecin ou anesthésiste veillera à ce que vous ne ressentiez aucune douleur ou gêne pendant l'opération.

Douleur liée à la récupération de la liposuccion

Après une liposuccion, vous pouvez ressentir une certaine douleur et un certain inconfort, mais ils sont gérables et votre médecin vous donnera des instructions claires sur la manière de gérer la douleur pendant la convalescence. La convalescence et les résultats varient en fonction du lieu de l'intervention et du type d'anesthésie utilisé. L'expérience de la convalescence peut également varier d'une personne à l'autre en fonction de la tolérance à la douleur, de la morphologie, de l'état de santé sous-jacent, etc.

Quelle est la douleur après une liposuccion ?

En général, vous pouvez vous attendre à une certaine douleur et à un certain inconfort pendant les deux à quatre premiers jours suivant la liposuccion. Ensuite, la douleur diminuera progressivement. La zone autour du site chirurgical peut être sensible et douloureuse, mais elle s'améliorera assez rapidement. Les anesthésiques locaux agissent pendant 12 à 24 heures après l'intervention et continuent à réduire la douleur pendant la période initiale de rétablissement. Même en cas d'anesthésie générale, il convient d'utiliser un anesthésique local, ce qui améliore le confort après l'intervention.

Pendant la période initiale de rétablissement, lorsque l'anesthésie locale fait encore effet, les niveaux de douleur devraient être très faibles. De nombreux patients décrivent leur inconfort pendant cette période comme une douleur ou une sensibilité. Au fur et à mesure que la convalescence progresse et que l'anesthésie locale s'estompe, la douleur et l'inconfort restent faibles. Les patients comparent la qualité de leur douleur à un coup de soleil ou à des courbatures après une séance d'entraînement trop vigoureuse.

Certains médecins peuvent prescrire des analgésiques à utiliser pendant la convalescence, en particulier s'ils utilisent une anesthésie générale pour l'intervention et pas d'anesthésiques locaux. Toutefois, pour de nombreux patients ayant subi une liposuccion, un peu d'acétaminophène après l'intervention suffit amplement à soulager la douleur. Certains patients n'ont même pas besoin d'utiliser des analgésiques après la liposuccion, car leur niveau d'inconfort est très faible.

Combien de temps dure la douleur après une liposuccion ?

Le processus de rétablissement après une liposuccion peut varier d'une personne à l'autre et dépend du type d'anesthésie utilisé, de la zone du corps concernée et des antécédents et problèmes de santé personnels. Voici une chronologie de ce à quoi il faut s'attendre en matière de douleur pendant le processus de rétablissement :

• Le premier jour :

La plupart des liposuccions sont pratiquées en ambulatoire, ce qui signifie que vous pouvez rentrer chez vous le jour même. Cependant, vous aurez besoin d'une autre personne pour vous raccompagner, surtout si une anesthésie générale a été pratiquée. La sédation et les analgésiques peuvent vous empêcher de conduire vous-même le jour de l'intervention. Les anesthésiques et les médicaments contre la douleur que vous recevrez pendant l'opération vous aideront à réduire la douleur au minimum pendant les premières 24 heures suivant l'opération.

• Les deux ou trois jours suivants :

Au cours des premiers jours suivant l'opération, vous pouvez ressentir une douleur modérée et un certain inconfort à mesure que l'anesthésie se dissipe. Il se peut que l'on vous prescrive des médicaments ou que l'on vous demande de prendre de l'acétaminophène pour soulager la douleur que vous ressentez. Vous devrez peut-être porter des vêtements de compression pour protéger les zones traitées. Vous devrez également continuer à vous reposer et éviter toute activité physique excessive.

• Première et deuxième semaines :

Après les premiers jours, la plupart des patients remarquent une réduction significative de la douleur et de l'inconfort et peuvent avoir besoin de moins d'analgésiques. Des vêtements de compression peuvent encore être recommandés. En fonction des détails de l'intervention et de l'état de santé du patient, il peut être possible de reprendre le travail entre trois jours et deux semaines après l'intervention.

• De la troisième à la cinquième semaine :

À ce stade de la convalescence, la plupart des patients ne ressentent que peu ou pas de douleur ou d'inconfort. Au bout de quatre semaines environ, il est possible de reprendre une activité physique légère, même s'il est préférable d'éviter toute activité intense pendant un certain temps.

• À partir de la sixième semaine :

À ce stade, il ne devrait plus y avoir de douleur et les résultats de l'intervention devraient être plus visibles maintenant que le gonflement a également diminué. Toutes les activités normales peuvent être reprises en toute sécurité, sauf indication contraire du médecin.

Dr Xavier Tenorio

