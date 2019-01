Gilet jaune

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Certains disent que l'état fait appel à tous les médias possible pour discréditer le mouvement des gilets jaunes. Rappelons pour infos que les journalistes sont des salariés soumis à une direction qui publie ou pas. On m'a toujours apprit depuis l'enfance que la vérité est importante et sacrée. Comme tout intellectuel je me targue d'avoir de l'honnêteté intellectuelle et cette dernière me semble bafouée de milles manières en ces temps de révolte.







J'ai mis une photo des Mariannes seins nus face aux CRS en photo principale pour cet article. J'ai lu les idées d'un journaliste disant que la vraie Marianne la vraie à défendre les valeurs de la république ne serait pas celle qu'on croit. En fait pour certains journalistes la vraie Marianne serait la belle CRS. Je me demande ainsi avec ma naïveté intellectuelle : Est-ce qu'il suffit à une femme ( Jolie ) de porter l'uniforme de CRS pour que tout ce qu'elle fait soit teinté de justice ? N'est ce pas très sexiste d'oser lancer une idée de ce genre. Est-ce que les femmes à ce poste ne sont pas devenu des outils de communication et des alibis ? Je vous laisse juger :

Qui est l'extrémiste ? Qui est dans la violence ?

Quand les médias d'état traitent Christophe Dettinger de toutes sortes de nom ( Il ne manque plus que terroriste ) je ne peux m'empêcher de penser à quand les Vegans faisant face à des ouvriers d'abattoirs sont traités d'extrémistes. Je pose une question idiote : Qui est armés et qui n'est pas armés ? Qui possède des vrais outils de violence ? Qui lance une grenade au milieu de la foule. Qui gaze tout ce qui s'exprime ?

Cette vidéo montre plutôt bien les choses regardez par vous même. L'état fera tout pour faire des exemples et nous ne sommes pas au courant de tout. Le sort qui attend malheureusement Christophe Dettinger me semble digne des fusillés pour l'exemple lors des deux guerres mondiales pour faire en sorte que personne ne franchisse des limites permettant de vraiment mettre en difficulté un système qui crée des injustices à foison ! >>



Quand on veut changer le monde on ne le change pas en demandant poliment !

Les CRS tirent sur tout le monde. Les CRS gazent tout le monde. Il suffit d'avoir mis les pieds à Paris ou dans une manifestation de Province pour comprendre où nous en sommes. En plus ils ont gagnés une augmentation de salaire générale. Et est-ce que cette augmentation générale de salaire pour les fonctionnaires de police est une raison pour faire la fête ?

Est-ce que quelqu'un à entendu quand ce policier sera jugé ?



Je finirais mon article par les paroles de la chanson de Damien Saez qui de par son amour pour les politiciens n'est certes pas connu comme Maître Gims. Il est interdit de résister aux CRS, il est interdit de faire durer le mouvement des gilets jaunes, il est interdit d'avoir des doutes sur l'intégrité des journalistes et il est interdit de dire que les extrémistes sont peut être les CRS et les politiciens qui leur donnent des ordres ! C'est mon sentiment et je le partage.





Texte de Damien Saez

Y'a ces ombres derrière nous

Y'a ces idées vendues

Y'a ces drapeaux qui flottent

Et des hymnes dessus

Et puis y'a toi mon frère

Oui toi qui n'y crois plus

Et puis y'a nos prières

Et nos causes perdues

Oui ils nous ont traqués

Comme on chasse les oiseaux Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Y'a la mélancolie

L'amour qui bat de l'aile

Mais nous avons vieilli

Les poings montent moins haut

Mais il reste la force

De croire en la beauté

La sève sous l'écorce

De la liberté

Nous marcherons encore

Sous des cieux de tempêtes

Nous marcherons encore

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Menaces mais libres...

Nous nous en irons fiers

Rejoindre l'éternel

Quand le corps rejoint la terre

Le feu ou l'océan

L'ame marie le ciel

Menacee mais libre.

L'âme marie le ciel

