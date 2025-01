Goma, ville assiégée, croule sous l'urgence humanitaire

Le M23, groupe armé ayant repris ses activités en 2021, continue de progresser dans la région. Ses avancées militaires ont placé Goma dans une situation critique, presque totalement encerclée. Entre le 17 et le 24 janvier, des bombardements ont touché plusieurs camps de déplacés, faisant des victimes parmi des populations déjà traumatisées par la guerre.



Dans le Sud-Kivu, la ville de Minova a été envahie par des groupes armés non étatiques, provoquant la fuite de 80 % des habitants vers Goma. Parmi eux, des familles entières cherchent désespérément refuge. « Beaucoup dorment dans les rues, sans abris, exposés à l’insécurité et au froid », a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).



Des enfants meurent sous les bombes, des civils innocents sont pris au piège des affrontements. À Kitalaga, deux jeunes enfants ont perdu la vie lors d’explosions sur un site de déplacés. Dans d'autres localités comme Nzuolo et Bushagara, la violence pousse les habitants à fuir sans savoir où aller.



Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités d’intervention. Dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, les 4,6 millions de déplacés internes s’entassent dans des camps précaires. L’accès à l’eau potable, à la nourriture et aux soins médicaux est limité, tandis que les hôpitaux de Goma sont saturés par l’afflux de blessés.



Les violences ciblent également les infrastructures essentielles. À Minova et Numbi, deux localités où l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) était active, les combats ont contraint les équipes à réduire leur présence. Entre le 3 et le 18 janvier, 270 blessés ont été soignés dans ces zones, mais la plupart des patients ont dû fuir les hôpitaux.



Le chemin de l’aide humanitaire est semé d’embûches. Les routes vers Minova sont coupées, et les bombardements aveugles compliquent les interventions. Les agences humanitaires alertent sur le fait que l'accès à ces populations devient quasi impossible, aggravant une situation où chaque minute compte.