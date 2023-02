Google lance officiellement Bard, un concurrent pour ChatGPT

Cet outil d’intelligence artificielle propre à Google qui vise rivaliser l’espace avec ChatGPT est présenté ce Lundi 06 Février 2023. Il faut avant tout y voir, un duel de taille entre Microsoft et Google. L’objectif de ce challenge est entre autres l’atteinte d’une combinaison entre la recherche sur internet et l’intelligence artificielle. Il y a encore quelques mois, Microsoft était encore en avance avec le ChatGPT. L’intégration de sa propre intelligence artificielle au moteur Google Search vient ce lundi comme une longueur d’avance retrouvée par Google même s’il faudrait encore attendre quelques instants pour confirmation par les internautes.

La riposte semble tout de même bien réfléchie pour combler l’attente des internautes qui y trouveront certainement plus de facilité et de qualité en ce qui concerne les recherches et leurs résultats. Il s’agit concrètement d’un robot conventionnel capable de répondre à des questions avec plus de cohérence comme l’aurait fait un humain. En attendant d’y être, il faut avertir que l’accès libre ne sera pas possible avant quelques semaines. L’essai se fera par des « testeurs de confiance ». Il y aura plusieurs fonctionnalités pour synthétiser les informations.