Grève nationale du 5 décembre : écoles, hôpitaux, énergie et services publics mobilisés

Le mouvement touchera largement le secteur éducatif, où les syndicats appellent à une mobilisation massive des professeurs, enseignants-chercheurs et personnels éducatifs. Des préavis de grève étendus, comme celui de Sud Éducation, couvrent une période allant du 21 novembre 2024 au 20 janvier 2025.



Les hôpitaux ne seront pas en reste. Depuis octobre, un préavis de grève reconductible a été déposé, avec des revendications portant notamment sur les conditions de travail et les indemnités d’arrêt maladie. À Villeurbanne, par exemple, les soignants de l’hôpital des Charpennes ont d’ores et déjà annoncé leur participation au mouvement.



Les services administratifs, tels que les mairies et les centres des impôts, devraient également être perturbés. Les polices municipales seront mobilisées dans plusieurs communes.