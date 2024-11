Guerre au Proche-Orient : Les frappes israéliennes frappent maintenant l'ensemble du Liban

Depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, les tensions sont montées en flèche. Le Liban, qui abrite de nombreux réfugiés palestiniens et où le Hezbollah est un acteur politique majeur, est devenu un terrain de plus en plus instable. Alors qu’Israël se concentre sur ses opérations militaires à Gaza, l’extension du conflit au Liban risque de transformer cette guerre en un conflit régional plus large, impliquant des acteurs étrangers tels que l’Iran, la Syrie, et les États-Unis, tout en exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique dans la région.



L'armée israélienne a mené une série de frappes aériennes visant des infrastructures militaires du Hezbollah, mais aussi des zones civiles, dans la banlieue sud de Beyrouth, une zone traditionnellement favorable au groupe militant. Des bombardements ont également touché des secteurs proches de la capitale, notamment Haret Hreik, Ghobeiry et Lailaki. Ces frappes ont été accompagnées de tirs de roquettes, une stratégie commune pour rappeler à la population de quitter immédiatement les lieux.



Les autorités israéliennes ont prévenu à plusieurs reprises les habitants des zones ciblées par des frappes aériennes, conseillant de se mettre à l’abri, tout en intensifiant la pression militaire sur le Hezbollah. L’un des éléments clefs de la stratégie israélienne semble être de couper toute ligne de ravitaillement et de soutien au groupe armé du Hezbollah. Cependant, cette intensification des frappes met aussi en danger des civils innocents, dont beaucoup ont été tués ou blessés dans ces zones bombardées.



Le Hezbollah a réagi en intensifiant ses attaques sur Israël. Les tirs de roquettes se sont intensifiés, frappant non seulement les zones voisines de la frontière mais aussi la région de la Galilée, jusqu’à Haïfa, une ville israélienne située à une quarantaine de kilomètres au sud de la frontière libanaise. Cette escalade a été vue comme une réponse directe aux frappes israéliennes et à l'intention de montrer que le Hezbollah ne restera pas passif face aux attaques israéliennes.



Le Liban, déjà fragilisé par une crise politique et économique, subit de plein fouet les conséquences de ces combats. Le pays, qui a longtemps été pris dans les rivalités géopolitiques entre Israël et ses voisins, se trouve désormais au centre d'une guerre par procuration, où les enjeux ne concernent plus seulement les Palestiniens mais aussi l'avenir de la région dans son ensemble.