Hébergement de site Web en Suisse

Qu'est-ce que l'hébergement web ?La première réponse à apporter est la question la plus classique de toutes : qu'est-ce que l'hébergement web ?Ce qu'on appelle en informatique l'hébergement (de l'anglais host, to host) est l'espace web utilisé pour héberger les fichiers et le contenu d'un site web. Le site, pour être visité, doit nécessairement trouver une place sur le web. Cet espace, qui est en fait une partie de l'espace sur un serveur, est appelé hébergement.est une société qui vous permet de disposer de votre propre espace d'hébergement, grâce aux serveurs contenus dans son Datacenter. L'achat d'un hébergement comprend également le domaine, qui est l'adresse avec laquelle on peut accéder à un site sur le web.Comment fonctionne le service d'hébergement web ?Qui achète un service d'hébergement, achète donc une tranche d'espace sur un serveur. Une fois le site hébergé dans l'espace web loué, il sera accessible aux utilisateurs qui pourront le visiter grâce au nom de domaine (qui doit être entré dans la barre d'adresse du navigateur).Un site web hébergé parest accessible à tout moment depuis n'importe quel appareil. La fiabilité des serveurs fournis par notre société, construits avec les derniers composants matériels, est une garantie que le site est toujours en ligne et accessible 24 heures sur 24.Existe-t-il différents types d'hébergement web ?La réponse est oui, il existe différents types de services d'hébergement web. Chaque espace web hébergé sur un serveur a ses propres caractéristiques, entendues ici comme les ressources allouées à chaque plan individuel. Le client qui veut acheter ce type de service doit d'abord évaluer le type d'hébergement dont il a besoin.En fait, il en existe différents types, des sites bon marché pour les petits sites web aux plans dédiés aux entreprises qui enregistrent de nombreuses visites mensuelles. Il vaut mieux alors toujours garder à l'esprit que lorsque nous parlons d'hébergement, nous nous référons en réalité à un vaste univers de services.Qu'est-ce que l'hébergement mutualisé ?Ce que l'on appelle l'hébergement mutualisé (en anglais shared hosting) est un type d'hébergement qui connaît un grand succès, notamment auprès des particuliers et des petites entreprises. Il s'agit d'un service dans lequel le client partage les ressources du serveur avec d'autres utilisateurs.Le serveur contient en son sein plusieurs espaces d'hébergement web, et tous ces comptes (attribués individuellement à chaque client) partagent les ressources de la même machine. Cet aspect signifie que les plans d'hébergement partagé sont généralement les moins chers.De quel type d'hébergement web ai-je besoin ?Le choix de l'hébergement dépend entièrement du type de site web que vous avez l'intention de mettre en ligne. Dans le cas d'un petit site ou d'un blog qui vient d'être ouvert, alors un plan partagé sera certainement le meilleur choix. Ensuite, il y a les solutions optimisées, qui permettent de profiter pleinement des CMS les plus utilisés sur le web (tels que WordPress, Joomla, PrestaShop, etc.).Pour les sites à fort trafic, il est conseillé d'opter plutôt pour différents types d'hébergement, dits "dédiés". Le terme "dédié" désigne un service dans lequel le client ne partage pas les ressources du serveur avec d'autres utilisateurs, mais se voit attribuer exclusivement des ressources (tout ou partie). À cet égard, on parle de solutions telles que les VPS et les serveurs dédiés. L'évaluation du type de projet à gérer est la base pour savoir quel est le bon type d'hébergement.Pour conclureLes réponses à cette poignée de questions se veulent une sorte de guide pour l'achat d'un service d'hébergement web. Les solutions fournies parcomprennent le panneau de contrôle cPanel (pour les plans d'hébergement Linux, tandis que Plesk est le panneau de contrôle pour les services d'hébergement Windows), la base de données MySQL (pour les plans Linux, tandis que la base de données MSSQL est celle des plans Windows), les boîtes aux lettres et bien plus encore.Créez votre propre site web, blog ou boutique en ligne grâce à des services d'hébergement puissants et fiables.En savoir plus : https://evok.com/fr/hebergement-site-internet/