Histoire de Genève

Le canton de Genève a une superficie totale de 109 miles carrés (282 kilomètres carrés), dont sept miles carrés constituent la ville proprement dite. L'isolement territorial a été une caractéristique fondamentale de cette région, qui n'a établi ses frontières définitives qu'en 1815. Coupée politiquement et culturellement après la Réforme de son environnement géographique naturel, la France catholique romaine et la Savoie, Genève a été contrainte d'établir un réseau de relations intellectuelles et économiques atténué mais puissant avec le reste de l'Europe et avec les nations d'outre-mer.Ville-État transformée après de nombreuses vicissitudes en un canton suisse démocratique, Genève a surtout fonctionné comme un centre de commerce, en contact avec les pays germaniques et méditerranéens. La ville contemporaine de Genève est avant tout une métropole de services, qui a conservé son importance financière et abrite les sièges de nombreuses organisations internationales publiques et privées.Genève est située à l'extrémité sud-ouest du lac Léman, à sa jonction avec le Rhône. La ville se trouve à une altitude de 375 mètres, au centre d'un bassin naturel entouré de montagnes. Cet excellent site, outre qu'il commande l'important corridor suisse entre les Alpes et le Jura, est également le point de passage des cols alpins menant en Italie et, le long de l'axe Saône-Rhône, des routes vers la Méditerranée.ClimatLe climat local est tempéré par la présence du lac, tandis que le Jura crée un écran qui diminue les précipitations. Les températures moyennes à Genève se situent dans la fourchette basse des 30° F (environ 0 °C) en janvier et dans la fourchette moyenne des 60° F (environ 18 °C) en juillet. Genève n'est donc ni désagréablement chaude en été ni froide en hiver, mais elle doit parfois supporter le rude vent du nord appelé la bise. Les précipitations annuelles moyennes sont d'environ 930 millimètres (37 pouces).Séparée par le bassin inférieur du lac et le fleuve, Genève présente le schéma classique des vieilles villes européennes, avec des quartiers disposés en ceinture autour du noyau d'origine. La Haute-ville, ou ville haute, centrée sur le site originel de la ville sur le Plateau des Tranchées et dominée par la cathédrale Saint-Pierre, est le cœur historique de Genève. Les maisons typiques du Moyen Âge et de la Renaissance s'entassent le long de rues étroites. Ce quartier a connu un dépeuplement relatif, les logements ayant cédé la place à des bâtiments gouvernementaux et à des commerces d'art, d'antiquités et d'ameublement intérieur.Au pied de la colline, une zone gagnée sur le lac et le Rhône forme un quartier commercial de faible altitude. Sur l'emplacement des anciennes fortifications, principalement au sud de la banlieue de Rhône-lie, datant du XIXe siècle. Au-delà se trouve une ceinture irrégulière de quartiers résidentiels ouvriers, à proximité des gares et des zones industrielles.Des organismes internationaux tels que la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé se trouvent sur les anciennes propriétés patriciennes au nord du Rhône. Dans cette section se trouve également le Palais des Nations, aujourd'hui siège européen des Nations unies. Au bord du lac, le Jet d'Eau - réputé pour être la plus haute fontaine du monde, avec un jet d'eau s'élevant à 145 mètres - est un symbole familier de la ville.