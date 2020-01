Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Histoire de l'euro L'histoire de l'euro a commencé en juin 1988 lorsque le Conseil européen, qui réunissait les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté européenne, a confié à un comité composé des gouverneurs des banques centrales nationales de la Communauté européenne, dirigé par Jacques Delors, président de la Commission, la tâche d'élaborer un projet de mise en œuvre progressive de l'Union économique et monétaire.

Le rapport Delors, élaboré à l'issue de ses travaux en avril 1989, proposait d'articuler la mise en oeuvre de l'Union économique et monétaire (UEM) en trois phases distinctes, dont la dernière a abouti à la création de la monnaie unique : l'euro.



La première étape de l'Union monétaire, fixée par le Conseil européen de Madrid le 1er juillet 1990, prévoyait la libéralisation des flux de capitaux en supprimant toutes les restrictions à la libre circulation des capitaux entre les États membres.



La deuxième phase, qui fait suite au traité de Maastricht, est entrée en vigueur le 1er novembre 1993 et a prévu la création de l'Institut monétaire européen (IME), qui vise à renforcer la coopération entre les banques centrales et à coordonner les politiques monétaires, en effectuant les préparatifs nécessaires à la mise en place du Système européen de banques centrales (SEBC), à la conduite d'une politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique dans la troisième phase.



La troisième et dernière étape, qui a débuté le 1er janvier 1999, a prévu le passage progressif à la monnaie unique, grâce à une politique monétaire unique sous la responsabilité de la BCE et à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des onze premiers États membres participant à l'Union monétaire. Un euro valait 1936,27 ITL.

Le 1er janvier 1999 a débuté une période transitoire pendant laquelle l'euro n'était pas encore en circulation mais pouvait être utilisé comme monnaie scripturale (paiements par DAB, cartes de crédit et de débit, chèques, etc.) pour toutes les opérations autres qu'en espèces.

Le 1er janvier 2002, l'euro est entré en circulation. Du 1er janvier au 28 février 2002, l'euro et la lire ont été en circulation ensemble ; à partir du 1er mars 2002, la lire a perdu son cours légal et a été remplacée par l'euro.



Elle est informellement appelée " zone euro ". (ou, tout aussi fréquemment, " zone euro " ou " Euroland ") tous les États membres de l'Union européenne qui adoptent l'euro comme monnaie officielle ou l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. L'euro est actuellement la monnaie officielle de 17 des 27 États membres de l'Union européenne.

Les politiques monétaires de la zone euro sont exclusivement réglementées par la Banque centrale européenne (BCE), basée à Francfort-sur-le-Main. L'harmonisation des politiques fiscales est facilitée par les réunions régulières de l'Eurogroupe, un organe composé des ministres de l'économie et des finances des États membres de la monnaie commune.

L'euro est entré en vigueur pour la première fois le 1er janvier 1999 dans onze des quinze États membres de l'Union de l'époque. La Grèce, qui a respecté les paramètres économiques requis en 2000 et a été admise dans la zone euro le 1er janvier 2001, a rejoint ces pays. L'euro est officiellement entré en circulation dans ces douze premiers pays le 1er janvier 2002 sous forme de pièces et de billets.

En 2006, un treizième État, la Slovénie, qui a rejoint l'Union européenne en 2004, a démontré qu'il remplissait les critères économiques pour adhérer à la monnaie commune et a été admis dans la zone euro le 1er janvier 2007. Quelques jours plus tard, le 15 janvier, le tolar slovène a été officiellement considéré comme ne faisant pas partie de la zone euro.

Dans le cadre d'une procédure similaire, Malte et Chypre ont également été admis dans la zone euro en 2007 sur la base de leurs paramètres macroéconomiques satisfaisants. L'introduction de la monnaie commune dans les deux îles méditerranéennes a eu lieu le 1er janvier 2008. Le 31 janvier, la lire chypriote et la lire maltaise ont été officiellement considérées comme étant hors circulation.

Depuis le 1er janvier 2008, l'euro est également utilisé dans les bases britanniques d'Akrotiri et de Dhekelia sur l'île de Chypre.

En 2008, c'était au tour de la Slovaquie. L'introduction de la monnaie commune dans ce pays a eu lieu le 1er janvier 2009. Le 15 janvier, la couronne slovaque a été officiellement considérée comme hors de circulation.

L'introduction de la monnaie commune en Estonie a eu lieu le 1er janvier 2011. Le 15 janvier de la même année, la couronne estonienne a officiellement cessé ses activités.







Le lancement de l'euro



L'euro a été mis en circulation le 1er janvier 1999 en tant que monnaie numérique. Onze pays et trois États souverains ont adopté l'euro à cette date, ancrant leurs monnaies nationales à un taux de change fixe par rapport à l'euro. Celles-ci l'étaient :

État membre Monnaie précédente

Autriche schilling

franc belge

Estonie Couronne estonienne

France Franc français

Allemagne Mark allemand

Livre irlandaise Sterling

lire italienne

franc luxembourgeois

forint néerlandais

Bouclier du Portugal

Espagne peseta





Non-membres Monnaie précédente

Monaco franc monégasque

lire de Saint-Marin

lire vaticane







Les billets et les pièces en euros n'ont été introduits que trois ans plus tard, le 1er janvier 2002, et les pays ont continué à utiliser leurs propres billets jusqu'au début de la période de transition.

Pourquoi l'euro ?



L'euro a été introduit pour créer une union économique et monétaire. L'objectif premier était de réduire les coûts et les risques liés aux opérations transfrontalières. Il y avait également des objectifs plus larges, notamment la promotion de la croissance économique, de l'emploi et de l'égalité des prix dans toute l'Europe.



L'idée d'une monnaie européenne unique s'est propagée tout au long des années 1960 et 1970, lorsque les turbulences des marchés des changes ont menacé les principaux arrangements économiques de la Communauté économique européenne (CEE).



Le groupe a réagi en liant ses monnaies à une nouvelle unité monétaire européenne (ECU), une monnaie numérique dont la valeur était basée sur une gamme de monnaies européennes. La convergence de la politique monétaire dans ce système a apporté de nombreux avantages économiques et a accru la demande d'une véritable monnaie unique.

Les premières années de l'euro



Lors de son lancement en 1999, l'euro valait 1 1747 USD sur le marché des devises, et a atteint un sommet de 1 1906 USD le premier jour de négociation.



Cependant, l'euro s'est rapidement dévalué par rapport au dollar, atteignant la parité à plusieurs reprises entre 2000 et 2002.



Cela s'est produit parce que la monnaie était exclusivement numérique à cette époque et que les monnaies nationales étaient rattachées à un taux de change fixe avec l'euro.



Certaines de ces monnaies se sont dévaluées avant la mise en circulation physique de l'euro en 2002, entraînant une dévaluation de l'euro lui-même.



Graphique historique EUR/USD du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2007

Succès initial



L'euro a été physiquement mis en circulation en 2002 et les monnaies nationales ont été retirées de la circulation. Les avantages de la monnaie unique sont rapidement apparus. Les pays adhérents ont commencé à accroître leurs échanges, profitant de l'annulation du risque de change et des coûts de transaction. Il en a résulté une croissance du PIB dans la zone euro entre 2002 et 2007. Cela a augmenté la popularité de l'EUR/USD et a provoqué la flambée des prix.



Les prix ont continué à augmenter au cours du premier semestre 2008, lorsque les États-Unis sont entrés en récession et que le dollar s'est affaibli.

La zone euro en crise : 2008 à 2014



Les années 2008 à 2014 ont été marquées par la crise économique - qui a commencé aux États-Unis et a atteint la zone euro - qui a dévasté le prix de l'EUR/USD.



Les États-Unis sont entrés en récession de décembre 2007 à juin 2009, en raison de la crise des prêts hypothécaires à risque. L'EUR/USD a ainsi atteint un sommet historique de 1,60 le 13 juillet 2008 - résultat de la baisse des taux d'intérêt sur les fonds fédéraux et de la demande croissante pour l'euro.



Malheureusement, les effets de la crise américaine ont rapidement atteint le reste du monde. Des plans de sauvetage ont été mis en place pour plusieurs banques européennes, tandis que d'autres ont été contraintes de payer des dettes qui ne pouvaient pas être refinancées sur des marchés mondiaux illiquides. La crise a commencé à toucher la zone euro au second semestre 2008, et l'EUR/USD a plongé à 1,26 le 17 novembre 2008.



Graphique historique de l'EUR/USD du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014

La crise de la dette dans la zone euro



L'EUR/USD venait de se remettre des effets de la récession de 2008 à la fin de 2009 - quand on a découvert que la Grèce avait utilisé des techniques comptables créatives pour cacher sa dette intérieure, en contournant les règles strictes imposées par le Pacte européen de stabilité et de croissance (PSC).



En fait, le Portugal, l'Irlande, l'Italie, la Grèce et l'Espagne (les " PIIGS ") s'étaient tous endettés, soit à cause de la crise financière, soit à cause d'une politique budgétaire faible. Cela a affaibli la confiance dans l'Europe des investisseurs, qui ont commencé à vendre des obligations des pays concernés pour investir ailleurs. L'EUR/USD a plongé à 1,20 le 5 juin 2010.



La Banque centrale européenne (BCE) s'est montrée incapable de réagir rapidement car toutes ses manœuvres affecteraient l'ensemble de la zone euro. En outre, les pays les plus riches cherchaient à voir leur dette (ou leur taux d'imposition) augmenter afin de financer des plans de sauvetage.



Plusieurs organismes internationaux - dont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et la BCE - ont dépensé plus de 544 milliards d'euros dans les années qui ont suivi 2009 pour tenter d'endiguer la crise de la dette. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, certains pays ont dû accepter des mesures d'austérité sévères, ce qui a empêché la croissance économique en Grèce, en Italie et en Espagne.



Ces mesures ont contribué à améliorer la situation dans la zone euro, mais la faible confiance des investisseurs a gravement affecté l'EUR/USD. Entre 2009 et 2014, la paire de devises a subi de fortes variations de prix en réaction à des événements politiques et économiques - notamment des ajustements des taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique, des soulèvements politiques en Grèce et des craintes concernant l'Ukraine.

L'euro aujourd'hui



Depuis 2015, l'économie américaine a connu une croissance plus forte que son homologue européenne, ce qui a entraîné une divergence de la politique monétaire. Alors que la Fed envisageait de relever ses taux d'intérêt pour répondre aux attentes d'une reprise économique, la BCE a été contrainte de maintenir des taux d'intérêt bas et d'introduire le programme d'assouplissement quantitatif pour relancer la consommation en Europe. Cela a permis de maintenir le prix de l'EUR/USD à un niveau relativement bas par rapport au prix du début de 2014.



L'euro a été ébranlé par l'incertitude politique et économique de ces dernières années. Le 23 juin 2016, la Grande-Bretagne a voté pour la sortie de l'UE, ce qui a provoqué la chute de l'euro - de 1,14 le jour du référendum à 1,11 le lendemain. L'incertitude entourant les négociations de Brexit continue d'affecter le prix de l'euro ; la Grande-Bretagne ne devrait pas quitter l'UE avant mars 2019. Un "Brexit dur" (sans négociations) aurait probablement un impact négatif sur l'euro, tandis qu'un "Brexit doux" (dans lequel le Royaume-Uni et l'UE entretiennent une relation étroite) pourrait limiter l'impact, voire renforcer l'euro.



La popularité des partis eurosceptiques a augmenté, ce qui fait craindre que d'autres pays aient pu suivre l'exemple britannique. Ces craintes ont surtout été apaisées par les élections de politiciens pro-européens tels qu'Emmanuel Macron (France), Angela Merkel (Allemagne) et Mark Rutte (Pays-Bas) en 2017. Toutefois, l'avenir de l'euro et de l'UE reste incertain. La Catalogne a fait ses premiers pas vers l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne avec un référendum illégal en septembre 2017, et Brexit doit encore négocier.



Graphique historique EUR/USD, du 1er janvier 2015 au 8 novembre 2017

Pays de l'Euro



Dix-neuf des 28 pays de l'Union européenne utilisent l'euro comme monnaie officielle*. Par rapport aux 11 pays sur les 15 où l'euro a été lancé en 1999, cela donne une bonne idée de la croissance de l'UE depuis lors.



Six pays non membres ont également utilisé l'euro, bien que seuls quatre d'entre eux - Andorre, Monaco, Saint-Marin et l'État du Vatican - l'aient fait avec l'approbation de l'UE. Les deux autres - le Kosovo et le Monténégro - ne font pas partie de la zone euro et utilisent l'euro sans autorisation formelle*.

Quels sont les pays qui n'ont pas adopté l'euro ?



Neuf États membres de l'UE n'ont pas adopté l'euro* : la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni.



Ces pays - à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni - devraient adopter l'euro s'ils remplissent certains critères. Tout pays qui rejoindra l'UE à l'avenir devra également adopter la monnaie unique.



Le Royaume-Uni et le Danemark étaient cependant membres de l'Union européenne au moment du lancement de la monnaie et de la négociation des clauses d'exclusion. C'est pourquoi ils sont dispensés d'adopter la monnaie unique.





