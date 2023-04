L'université de Harvard est le plus ancien établissement d'enseignement supérieur d'Amérique et est souvent considérée comme la "plus ancienne entreprise d'Amérique". Le campus de l'université de Harvard est situé à Cambridge, dans le Massachusetts, et s'étend sur plus de 200 hectares. L'université a été créée en 1636 par un groupe de puritains qui pensaient que l'éducation était importante pour tous et pas seulement pour ceux qui pouvaient se la payer.



L'université de Harvard a été fondée en 1636 par un groupe de puritains qui croyaient en l'importance de l'éducation.

Le nom original de l'université de Harvard était "New College".

Pendant la plus grande partie de son histoire, Harvard a été financée par la Compagnie des Indes orientales.

En 1775, John Adams et John Hancock sont tous deux diplômés de l'université de Harvard.

En 1776, Samuel Langdon est devenu président de l'université de Harvard et est resté à ce poste jusqu'en 1810.

La première femme à recevoir un diplôme de l'université de Harvard fut Ellen Mitchell, qui obtint sa maîtrise en 1875.

En 1933, un incendie a causé plus de 2 millions de dollars de dégâts à la bibliothèque du campus de l'université de Harvard, qui contenait 100 000 livres et dont seuls 19 volumes ont pu être sauvés.

Conclusion

L'université de Harvard a été fondée en 1636 par un groupe de puritains qui croyaient en l'importance de l'éducation. Les puritains étaient des séparatistes religieux qui pensaient que l'Église d'Angleterre était trop corrompue pour être réformée. Le puritanisme est né en Angleterre au début du XVIIe siècle, mais dès 1620, de nombreux puritains avaient émigré en Amérique. En 1636, le Harvard College avait été créé pour former des ministres du culte et d'autres responsables ecclésiastiques.L'université de Harvard s'appelait à l'origine "New College". L'école a été créée en 1636 par un groupe de puritains dirigé par John Harvard, un pasteur local et l'un des fondateurs.Le nom "Harvard" a été choisi par le premier président de l'école, Henry Dunster. Il l'a baptisé en l'honneur de John Harvard, qui a fait don de sa bibliothèque et de la moitié de ses biens pour fonder l'institution qui deviendra plus tard l'université de Harvard.Pendant la majeure partie de son histoire, Harvard a été financé par la Compagnie des Indes orientales. La Compagnie des Indes orientales était une société britannique qui commerçait avec l'Inde et d'autres pays d'Asie. Au XVIIIe siècle, elle a commencé à donner de l'argent aux universités américaines afin qu'elles puissent enseigner les sciences, les mathématiques et l'ingénierie aux jeunes Américains qui, une fois rentrés chez eux, contribueraient à la croissance économique de leur pays.Lorsqu'elle a été dissoute en 1874, après avoir été reprise par le Parlement en raison de ses mauvaises pratiques de gestion, elle avait donné plus d'un million de dollars (l'équivalent d'environ 48 millions de dollars aujourd'hui).John Hancock a signé la Déclaration d'indépendance et a été le premier gouverneur du Massachusetts. John Adams a été le premier vice-président des États-Unis et a contribué à la fondation de plusieurs partis politiques, dont le parti fédéraliste. Les deux hommes étaient membres des Fils de la Liberté et ont participé à des manifestations contre les taxes et les politiques britanniques avant d'être diplômés de l'université de Harvard en 1755.John Adams a participé à la fondation du Boston Caucus (qui deviendra plus tard le Parti républicain), qui tenait des réunions hebdomadaires à son domicile lorsqu'il était étudiant à Harvard College (1755-1758).En 1776, Samuel Langdon est devenu président de l'université de Harvard, poste qu'il a occupé jusqu'en 1810. Pasteur et professeur à Harvard, il a également joué un rôle important dans l'histoire de l'université.L'université de Harvard a été fondée en 1636 par un groupe de puritains qui croyaient en l'importance de l'éducation. Le nom original de l'université de Harvard était "New College", mais il a ensuite été modifié pour honorer son premier bienfaiteur, John Harvard (1607-1638).En 1870, Ellen Mitchell est devenue la première femme diplômée de l'université de Harvard en obtenant une maîtrise en 1875.En 1933, un incendie a causé plus de 2 millions de dollars de dégâts à la bibliothèque du campus de l'université de Harvard, qui contenait 100 000 livres et dont seuls 19 volumes ont pu être sauvés. L'incendie a été provoqué par un étudiant qui fumait dans les rayons et qui a ensuite posé sa cigarette fumante sur des documents qui avaient été laissés de côté pendant la nuit.Alors que la plupart des gens seraient horrifiés par la perte de tant d'objets inestimables, cet événement a en fait contribué à faire avancer la cause de la conservation et à démontrer l'importance des bibliothèques pour la préservation de notre patrimoine culturel.L'université de Harvard est une université de recherche privée de l'Ivy League située à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Fondée en 1636 par un vote de la Grande Cour générale de la colonie de la baie du Massachusetts, Harvard est la plus ancienne institution d'enseignement supérieur d'Amérique et l'une des plus grandes universités du monde. En 1869, sous la présidence de Charles William Eliot, Harvard est devenu un membre fondateur de ce qui allait devenir l'Association des universités américaines (AAU). Au cours de son histoire, l'université a produit 82 lauréats du prix Nobel, dont John F. Kennedy (1955), George H. W. Bush (1992) et Barack Obama (2009).En conclusion, l'université de Harvard a connu une longue histoire qui a eu un impact sur les étudiants et sur le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'école a été fondée par des puritains qui croyaient en l'importance de l'éducation, mais ce n'est que plus tard qu'elle est devenue l'une des meilleures universités d'Amérique.Voir aussi https://tagteam.harvard.edu/remix/54113 pour en savoir plus !