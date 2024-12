Huit médicaments contre le rhume désormais soumis à prescription obligatoire

L’interdiction de la vente libre de ces médicaments a été largement attendue, notamment par les sociétés savantes telles que celles des médecins généralistes et des ORL, qui s’opposaient à l’utilisation de ces traitements en vente libre en raison de leurs dangers potentiels. Cependant, cette décision risque de poser des difficultés pour certains pharmaciens, qui estiment que la restriction de ces médicaments limitera leur capacité à répondre aux besoins des patients souffrant de rhume, dans un contexte où l'accès à un médecin peut être compliqué.



Certains professionnels, comme Béatrice Clairaz-Mahiou, coprésidente de la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales (SFSPO), ont exprimé leur inquiétude quant à cette nouvelle mesure, soulignant que cela pourrait compliquer la prise en charge des patients qui n'ont pas de rendez-vous médicaux disponibles immédiatement. Pour d'autres, la critique est plutôt dirigée vers l'inaction passée des autorités sanitaires, qui n'ont pas agi plus tôt face à des risques connus. Selon la revue Prescrire, il serait plus judicieux de retirer ces médicaments du marché, plutôt que de perdre du temps à déconseiller leur utilisation.



Malgré plusieurs années de recommandations et d’interdictions, comme l'interdiction de la publicité pour ces médicaments en 2018, les autorités sanitaires ont constaté que ces mesures n'ont pas suffi à réduire le nombre de patients exposés aux risques d'effets secondaires graves. Cela a poussé l’ANSM à prendre cette décision plus drastique, soulignant que les risques, bien que rares, sont inacceptables face à la banalité du rhume.