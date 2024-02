Hydrafacial, toutes les questions et réponses par My Beauty Clinic

Qu'est-ce que c'est ? Cette première étape prépare la peau en la nettoyant profondément et en éliminant les cellules mortes de la surface de la peau.

Cette première étape prépare la peau en la nettoyant profondément et en éliminant les cellules mortes de la surface de la peau. Comment ça fonctionne ? Un embout spécial est utilisé pour aspirer les impuretés tout en délivrant simultanément des solutions hydratantes qui nettoient et rafraîchissent la peau.

Qu'est-ce que c'est ? Une solution douce d'acides, comme l'acide glycolique ou salicylique, est appliquée sur la peau pour décomposer les impuretés profondes et faciliter leur extraction.

Une solution douce d'acides, comme l'acide glycolique ou salicylique, est appliquée sur la peau pour décomposer les impuretés profondes et faciliter leur extraction. Comment ça fonctionne ? Contrairement aux peelings chimiques traditionnels, ce peeling est doux et ne provoque pas de desquamation ou d'irritation importante.

Qu'est-ce que c'est ? Cette étape vise à éliminer les impuretés des pores, comme les points noirs et l'excès de sébum.

Cette étape vise à éliminer les impuretés des pores, comme les points noirs et l'excès de sébum. Comment ça fonctionne ? Au lieu de presser manuellement, un embout à vide est utilisé pour aspirer en douceur les impuretés, ce qui rend le processus moins douloureux et plus hygiénique.

Qu'est-ce que c'est ? La peau est ensuite hydratée avec des sérums riches en nutriments, qui peuvent inclure des antioxydants, des peptides et de l'acide hyaluronique.

La peau est ensuite hydratée avec des sérums riches en nutriments, qui peuvent inclure des antioxydants, des peptides et de l'acide hyaluronique. Comment ça fonctionne ? L'embout du dispositif Hydrafacial infuse ces sérums hydratants et nourrissants dans la peau, assurant une pénétration profonde et une hydratation maximale.

Qu'est-ce que c'est ? La dernière étape consiste à protéger la peau avec des sérums contenant des antioxydants et d'autres agents qui aident à la protéger contre les dommages environnementaux, le vieillissement prématuré et la pollution.

La dernière étape consiste à protéger la peau avec des sérums contenant des antioxydants et d'autres agents qui aident à la protéger contre les dommages environnementaux, le vieillissement prématuré et la pollution. Comment ça fonctionne ? Ces sérums sont soigneusement sélectionnés en fonction du type de peau et des besoins spécifiques de chaque client pour offrir une protection personnalisée.

Convient à tous les types de peau : Que vous ayez la peau grasse, sèche, mixte, sensible ou mature, le traitement peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

: Que vous ayez la peau grasse, sèche, mixte, sensible ou mature, le traitement peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques. Non invasif et sans douleur : Le traitement est doux, relaxant et ne nécessite aucun temps de récupération, ce qui vous permet de reprendre immédiatement vos activités quotidiennes.

: Le traitement est doux, relaxant et ne nécessite aucun temps de récupération, ce qui vous permet de reprendre immédiatement vos activités quotidiennes. Résultats immédiats : La plupart des personnes remarquent une amélioration de l'éclat, de la douceur et de l'hydratation de leur peau dès la première séance.

Le traitement Hydrafacial est une procédure de soin de la peau non invasive et très populaire qui convient à presque tous les types et problèmes de peau. Il combine nettoyage, exfoliation, extraction, hydratation, et protection antioxydante en une seule séance. Voici une explication simplifiée de son fonctionnement, étape par étape, spécialement conçue pour les débutants :1. Nettoyage et Exfoliation2. Peeling Acide3. Extraction4. Hydratation5. Protection AntioxydanteAvantages du traitement HydrafacialLe Hydrafacial est donc une excellente option pour ceux qui cherchent à améliorer l'aspect de leur peau sans recourir à des procédures invasives. Il offre une expérience de soin complète qui nettoie, exfolie, extrait, hydrate et protège la peau, la laissant plus claire, plus lumineuse et revitalisée.Source : https://mybeauty-clinic.ch/traitement/hydrafacial/