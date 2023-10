Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Implants Motiva® Ergonomix en Suisse

Vous en saurez plus sur les implants mammaires de la marque Motiva® Ergonomix en lisant notre article. Des sites internet de chirurgiens spécialistes en Suisse vous seront proposés à la fin de notre article dédié.





L'augmentation mammaire est une procédure qui permet d'améliorer la taille et la forme des seins. Bien que les femmes soient généralement plus attirées par ce type de chirurgie, le nombre de femmes transgenres qui envisagent cette intervention est également important. En outre, grâce aux différents médias, les individus sont désormais plus ouverts à la façon dont les chirurgies esthétiques peuvent apporter plus d'avantages et de satisfaction, éliminant ainsi leurs insécurités et leurs doutes.

Les facteurs de motivation pour l'augmentation mammaire

La principale motivation pour une augmentation mammaire est généralement de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Mais au-delà de cela, chaque femme a ses propres raisons et motivations pour subir l'intervention. Certaines souhaitent développer leur vie, tandis que d'autres recherchent l'esthétique.

Une autre raison possible de recourir à une augmentation mammaire est l'insécurité liée au vieillissement. Avec l'âge, les tissus et la structure des seins se modifient en raison des changements naturels dans les hormones de reproduction, ce qui entraîne une perte de forme et de volume des seins. L'asymétrie est également l'une des raisons pour lesquelles on a recours à l'augmentation mammaire. Les femmes sont conscientes de leur apparence et l'aspect de leurs seins est l'un des facteurs dont elles tiennent compte pour être présentables et belles.

Les facteurs qui motivent l'augmentation mammaire

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses motivations qui poussent les femmes à opter pour cette intervention transformatrice. Pour chacune d'entre elles, l'augmentation mammaire est le moyen de répondre à leurs attentes en matière de transformation esthétique.

Avant toute chose, il est essentiel de se fixer des attentes réalistes avant l'opération. Subir une augmentation mammaire nécessite une préparation et des recherches. L'une des préoccupations d'une patiente qui souhaite subir cette intervention est de savoir quel est le meilleur implant mammaire pour elle, le type d'implant qui lui convient, sa morphologie et sa taille. En plus de cela, consulter un chirurgien vous aidera, mais vous devez également prendre en compte de nombreux éléments pour trouver et choisir l'implant mammaire qui correspond à vos attentes et à vos besoins esthétiques. Lorsque vous en discutez avec votre chirurgien, vous devez également prendre en compte l'aspect de votre poitrine, ce qui aidera les chirurgiens à vous recommander les tailles de seins qui vous conviennent le mieux et qui sont idéales pour votre corps. Comme la plupart des personnes souhaitent avoir une poitrine d'apparence naturelle, il est également important de proportionner la taille de votre poitrine à votre corps.

Motiva Ergonomix® Plus qu'une poitrine d'apparence naturelle

Trouver un implant mammaire qui réponde à vos besoins esthétiques pourrait être l'une de vos préoccupations. Dans l'idéal, vous choisirez les implants qui dépasseront ou répondront à vos attentes, car vous souhaitez des seins uniques et d'aspect naturel. Avec des implants mammaires innovants comme Motiva Ergonomix®, vous n'avez plus à vous inquiéter, car ces implants sont idéalement conçus pour vous.

La création des implants Motiva Ergonomix® s'inspire de la beauté unique de chaque individu. Comme la plupart des chirurgiens sont frustrés par les problèmes de rotation causés par les implants anatomiques actuels, les caractéristiques uniques et les propriétés de haute technologie d'Ergonomix® sont capables d'imiter l'aspect, la sensation et le mouvement du tissu mammaire réel ? conçu pour suivre les moindres mouvements des patientes.

Motiva Ergonomix® Plus qu'une poitrine d'apparence naturelle

En outre, en tant que premier implant ergonomique, il offre des performances optimales grâce à un gel breveté appelé ProgressiveGel Ultima®, conçu pour offrir l'aspect et la sensation les plus naturels possibles. Grâce à SmoothSilk®/SilkSurface®, il contribue à réduire le risque de contracture capsulaire et de sérome tardif, à améliorer la biocompatibilité et à minimiser l'inflammation.

Pour visualiser l'intégrité de la barrière de l'enveloppe, la présence d'un indicateur breveté BluSeal® Barrier améliore le contrôle de la qualité. Il garantit la présence d'une technologie de couche barrière qui empêche la diffusion du gel de silicone dans le corps, ce qui permet aux chirurgiens de s'assurer de la qualité de l'implant. L'enveloppe est également dotée de TrueMonobloc® qui crée une résistance uniforme entre l'enveloppe, le gel et le patch. Il est conçu pour faciliter l'insertion et pour réaliser des incisions plus petites. Il offre une durabilité grâce à l'amélioration des qualités mécaniques de l'implant sous contrainte, telles que l'élongation, la force de rupture, la résistance à la déchirure et l'intégrité de l'articulation du patch.





En outre, il est doté d'un transpondeur passif d'identification par radiofréquence (RFID) appelé Q Inside Safety Technology®, qui est le premier micro-transpondeur autorisé par l’autorité de santé publique à être utilisé chez l'homme dans l'implant. La présence de cette technologie permet aux chirurgiens d'identifier en toute sécurité les informations relatives à l'implant au moment des soins. En outre, elle garantit la sécurité et le bien-être en augmentant la tranquillité d'esprit en cas de problèmes de sécurité ou de rappel de l'appareil.



En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-geneve/motiva-ergonomix https://drsmarrito.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-sur-mesure/motiva-ergonomix/ https://www.belle-fontaine.ch/fr/implants-mammaire-motiva-ergonomix/ https://www.dr-mercadier.ch/implants-mammaires-motiva-ergonomix/ https://maisontoa.com/implants-mammaire-motiva/ Les différentes procédures d'amélioration de la beauté sont devenues une tendance aujourd'hui. Les personnes qui cherchent à satisfaire leurs besoins esthétiques et à renforcer leur confiance en elles optent pour différentes chirurgies esthétiques, en particulier l'augmentation mammaire.L'augmentation mammaire est une procédure qui permet d'améliorer la taille et la forme des seins. Bien que les femmes soient généralement plus attirées par ce type de chirurgie, le nombre de femmes transgenres qui envisagent cette intervention est également important. En outre, grâce aux différents médias, les individus sont désormais plus ouverts à la façon dont les chirurgies esthétiques peuvent apporter plus d'avantages et de satisfaction, éliminant ainsi leurs insécurités et leurs doutes.Les facteurs de motivation pour l'augmentation mammaireLa principale motivation pour une augmentation mammaire est généralement de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Mais au-delà de cela, chaque femme a ses propres raisons et motivations pour subir l'intervention. Certaines souhaitent développer leur vie, tandis que d'autres recherchent l'esthétique.Une autre raison possible de recourir à une augmentation mammaire est l'insécurité liée au vieillissement. Avec l'âge, les tissus et la structure des seins se modifient en raison des changements naturels dans les hormones de reproduction, ce qui entraîne une perte de forme et de volume des seins. L'asymétrie est également l'une des raisons pour lesquelles on a recours à l'augmentation mammaire. Les femmes sont conscientes de leur apparence et l'aspect de leurs seins est l'un des facteurs dont elles tiennent compte pour être présentables et belles.Les facteurs qui motivent l'augmentation mammaireCe ne sont là que quelques-unes des nombreuses motivations qui poussent les femmes à opter pour cette intervention transformatrice. Pour chacune d'entre elles, l'augmentation mammaire est le moyen de répondre à leurs attentes en matière de transformation esthétique.Avant toute chose, il est essentiel de se fixer des attentes réalistes avant l'opération. Subir une augmentation mammaire nécessite une préparation et des recherches. L'une des préoccupations d'une patiente qui souhaite subir cette intervention est de savoir quel est le meilleur implant mammaire pour elle, le type d'implant qui lui convient, sa morphologie et sa taille. En plus de cela, consulter un chirurgien vous aidera, mais vous devez également prendre en compte de nombreux éléments pour trouver et choisir l'implant mammaire qui correspond à vos attentes et à vos besoins esthétiques. Lorsque vous en discutez avec votre chirurgien, vous devez également prendre en compte l'aspect de votre poitrine, ce qui aidera les chirurgiens à vous recommander les tailles de seins qui vous conviennent le mieux et qui sont idéales pour votre corps. Comme la plupart des personnes souhaitent avoir une poitrine d'apparence naturelle, il est également important de proportionner la taille de votre poitrine à votre corps.Motiva Ergonomix® Plus qu'une poitrine d'apparence naturelleTrouver un implant mammaire qui réponde à vos besoins esthétiques pourrait être l'une de vos préoccupations. Dans l'idéal, vous choisirez les implants qui dépasseront ou répondront à vos attentes, car vous souhaitez des seins uniques et d'aspect naturel. Avec des implants mammaires innovants comme Motiva Ergonomix®, vous n'avez plus à vous inquiéter, car ces implants sont idéalement conçus pour vous.La création des implants Motiva Ergonomix® s'inspire de la beauté unique de chaque individu. Comme la plupart des chirurgiens sont frustrés par les problèmes de rotation causés par les implants anatomiques actuels, les caractéristiques uniques et les propriétés de haute technologie d'Ergonomix® sont capables d'imiter l'aspect, la sensation et le mouvement du tissu mammaire réel ? conçu pour suivre les moindres mouvements des patientes.Motiva Ergonomix® Plus qu'une poitrine d'apparence naturelleEn outre, en tant que premier implant ergonomique, il offre des performances optimales grâce à un gel breveté appelé ProgressiveGel Ultima®, conçu pour offrir l'aspect et la sensation les plus naturels possibles. Grâce à SmoothSilk®/SilkSurface®, il contribue à réduire le risque de contracture capsulaire et de sérome tardif, à améliorer la biocompatibilité et à minimiser l'inflammation.Pour visualiser l'intégrité de la barrière de l'enveloppe, la présence d'un indicateur breveté BluSeal® Barrier améliore le contrôle de la qualité. Il garantit la présence d'une technologie de couche barrière qui empêche la diffusion du gel de silicone dans le corps, ce qui permet aux chirurgiens de s'assurer de la qualité de l'implant. L'enveloppe est également dotée de TrueMonobloc® qui crée une résistance uniforme entre l'enveloppe, le gel et le patch. Il est conçu pour faciliter l'insertion et pour réaliser des incisions plus petites. Il offre une durabilité grâce à l'amélioration des qualités mécaniques de l'implant sous contrainte, telles que l'élongation, la force de rupture, la résistance à la déchirure et l'intégrité de l'articulation du patch.En outre, il est doté d'un transpondeur passif d'identification par radiofréquence (RFID) appelé Q Inside Safety Technology®, qui est le premier micro-transpondeur autorisé par l’autorité de santé publique à être utilisé chez l'homme dans l'implant. La présence de cette technologie permet aux chirurgiens d'identifier en toute sécurité les informations relatives à l'implant au moment des soins. En outre, elle garantit la sécurité et le bien-être en augmentant la tranquillité d'esprit en cas de problèmes de sécurité ou de rappel de l'appareil.En savoir plus :



Marcia Parisis

Lu 31 fois









Flashback : < > Augmentation mammaire par implants ronds Blépharoplastie des Paupières supérieures, le Dr Tenorio répond à nos questions Blépharoplastie des paupières inférieurs, le Dr Tenorio de Genève réponds à nos questions Infos Business | Italia | Chirurgie Esthétique