Incendies dévastateurs à Los Angeles : une ville en ruines

Laeticia Hallyday, veuve du célèbre rockeur Johnny Hallyday, a annoncé sur son compte Instagram avoir perdu sa maison dans le quartier de Pacific Palisades, l’un des secteurs les plus touchés par les incendies. Elle a partagé sa douleur en évoquant la perte de son "refuge", un lieu chargé de souvenirs et de significations personnelles. Elle a confié que voir sa maison partir en cendres a été un moment d’une grande tristesse. "On a tout perdu… Il ne reste plus rien", a-t-elle écrit, ajoutant que cette maison représentait bien plus qu'un simple bâtiment : "C’était notre refuge, notre renaissance après le chaos du deuil."



La veuve a exprimé son soutien aux autres victimes des incendies, notamment ses voisins et les habitants de Pacific Palisades, un lieu qu’ils ont cherché à reconstruire après la perte de leur proche. "Tout a disparu… et avec elle, une part de mon âme", a-t-elle déclaré, avant de conclure en remerciant chaleureusement ceux qui lui ont apporté leur soutien dans cette épreuve.