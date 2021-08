Injection Botox

La toxine botulique peut-elle être dangereuse pour ma santé ?

Que dois-je et ne dois-je pas faire après le traitement ?

S'agit-il d'une procédure esthétique qui remplace d'autres procédures ?

A quel âge est-il conseillé de se soumettre à un traitement T. B. ?

La toxine botulique est un traitement des rides du visage. Elle provoque un affaiblissement des muscles qui provoquent normalement les expressions caractéristiques du visage, et qui sont situés sous la peau. La toxine libère ensuite les muscles faciaux, ce qui entraîne un aplatissement de la peau au-dessus du muscle sélectionné, éliminant ainsi la formation des rides d'expression.Le médicament est injecté à l'aide d'une petite aiguille directement dans le muscle ; l'effet désiré apparaît après 5 à 7 jours et dure pendant 3 à 6 mois ; il agit efficacement sur les rides de la partie supérieure du visage, c'est-à-dire exactement sur les rides frontales, périoculaires et glabellaires.Le T.B. est extrêmement sûr lorsqu'il est utilisé dans le traitement des rides du visage. Aucun cas d'allergie ou de réaction systémique n'a été signalé. La T.B. est utilisée de manière sûre et efficace - mais à des doses beaucoup plus élevées - dans le traitement des troubles neuromusculaires dans le monde entier depuis 18 ans.Afin d'éliminer autant que possible la possibilité d'effets secondaires et d'empêcher le B.T. injecté de migrer vers des zones autres que la zone de traitement, la partie de la peau traitée ne doit pas être frottée ou massée dans les 24 heures suivant l'injection, et aucun maquillage ne doit être appliqué dans les 4 heures suivant les injections. Il est permis de le faire en tapotant et non en massant.Ne pas s'allonger pendant au moins 4 heuresNe faites pas d'effort physique intense (gym) le jour du traitement.Évitez de pencher la tête pendant les 4 prochaines heures.Il peut être conseillé de contracter les muscles concernés par le traitement de manière répétée pendant les 4 à 6 heures suivantes.Le T.B. est utilisé pour améliorer l'apparence du visage, mais il ne remplace pas les techniques standardisées telles que l'utilisation de produits de comblement, la microdermabrasion, ou l'augmentation du collagène autologue obtenue avec les techniques récentes de photorajeunissement au laser (laser Fraxel 1500). La T.B. s'avère efficace pour améliorer le résultat final de ces procédures.À quelle fréquence le traitement d'infiltration de la B.T. doit-il être répété ?Lorsque les effets bénéfiques de l'injection de T. B. commencent à diminuer (généralement après 3-4 mois), les rides apparaîtront lentement, mais elles seront toujours moins profondes et distinctes. L'application peut cependant être répétée, et un maintien persistant des résultats obtenus avec le T. B. peut être obtenu en effectuant deux ou trois traitements par an.Enfin, il convient de rappeler que toutes les rides ne sont pas susceptibles d'être améliorées par la toxine botulique ; il s'agit notamment des rides causées non pas par une hyperactivité musculaire sous-jacente, mais par un photovieillissement extrinsèque (par exemple à la suite d'une exposition excessive au soleil), ou par des cicatrices causées par un traumatisme antérieur.Le meilleur âge pour subir une séance de T. B. se situe généralement entre 30 et 60 ans, étant donné que les rides des patients plus âgés sont également le résultat de dommages causés par le soleil, et sont donc plus susceptibles de nécessiter une combinaison de T. B. et de laser. B. et le laser, ce dernier visant à stimuler une production active de collagène et de fibres élastiques dans le derme de la peau.