Injection de Prp pour les cernes creux, Le Dr Grept Locher de Genève répond à nos questions

Traitement PRP pour les cernes sous les yeux et l'éclat général du visage

Les cernes sous les yeux peuvent donner l'impression d'être épuisé et usé, ce qui affecte la confiance en soi et l'estime de soi. La plupart des gens essaient une grande variété de remèdes maison sans grand résultat, et même le maquillage ne peut pas cacher l'apparence des cernes.

Si vous en avez assez de passer votre temps à chercher des remèdes qui vous aideront à réduire l'apparence des cernes et que vous voulez prendre votre vie en main, nous avons une solution potentielle pour vous.



À propos des cernes creux

De nombreux facteurs différents peuvent être à l'origine des cernes. Certains d'entre eux peuvent être évités, tandis que d'autres sont dus à des causes naturelles. C'est pourquoi différents traitements et changements de mode de vie sont efficaces pour certaines personnes, mais ne le sont pas toujours. Pour comprendre les options qui s'offrent à vous, examinons quelques-unes des causes les plus courantes des cernes sous les yeux.

Traitement PRP pour les cernes sous les yeux et l'éclat du visage



Facteurs innés

Les facteurs intrinsèques sont des facteurs qui ne sont pas liés à votre mode de vie et qui peuvent rendre le traitement des cernes beaucoup plus difficile. Il s'agit notamment des facteurs suivants :

- La génétique :

Certaines personnes ont une peau très fine ou un teint bleuté, ce qui rend les cernes beaucoup plus visibles. De nombreuses personnes ayant un teint de peau plus foncé souffrent également de cernes sous les yeux.

- Vieillissement :

Avec l'âge, la production de collagène de la peau diminue considérablement. Le collagène est responsable de l'élasticité et de la fermeté de la peau, et moins il y en a, plus la peau est fine. Les veines ont tendance à apparaître davantage à travers la peau délicate, ce qui entraîne l'apparition de cercles sombres autour des yeux.

- Allergies :

Diverses réactions allergiques peuvent provoquer une accumulation de liquide dans les vaisseaux sanguins autour des yeux, ce qui se traduit par des veines plus proéminentes et l'apparition d'ecchymoses et d'ombres sombres autour du contour de l'œil.



Perte des coussins de graisse sous les yeux :

Si vous perdez ce coussin de graisse, que ce soit à cause d'un régime alimentaire ou d'une maladie, cela créera une grande dépression creuse plus foncée que le reste de votre peau et entraînera l'apparition de cercles sombres sous les yeux.



Facteurs environnementaux

Ce que nous mangeons et ce à quoi nous exposons notre peau ont un impact considérable sur la santé de notre peau. Heureusement, la modification de ces facteurs liés à l'environnement et au mode de vie peut également permettre d'atténuer l'apparence des cernes et d'obtenir une peau plus radieuse et plus éclatante.

Voici quelques-uns des principaux facteurs susceptibles d'accentuer les cernes sous les yeux :

Mauvaise alimentation :

L'excès de sel et de caféine peut entraîner une rétention d'eau, ce qui se traduit par des yeux gonflés et des poches. Une mauvaise alimentation peut également entraîner l'apparition de cernes, surtout si elle est pauvre en nutriments essentiels. Une carence en vitamines peut entraîner une augmentation des ecchymoses, une circulation sanguine insuffisante et une fragilisation des vaisseaux sanguins, ce qui contribue à l'apparition des cernes.

Stress :

Le stress permanent produit une substance chimique appelée cortisol, qui joue également un rôle essentiel dans diverses fonctions de l'organisme. Une augmentation du cortisol peut entraîner une peau facilement irritable, une prise de poids rapide et des troubles du sommeil.

Mauvais sommeil :

Un manque de sommeil peut affecter la circulation sanguine, ce qui entraîne une rétention d'eau. L'excès de liquide se traduit par des yeux gonflés et des poches, ainsi que par des cernes.

Déshydratation :

Une peau déshydratée est plus sujette aux ecchymoses, car les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles et plus fins. Elle peut également entraîner une accumulation de liquide sous les yeux et la présence de poches.

Exposition au soleil :

La zone cutanée autour des yeux est particulièrement sensible aux dommages causés par les UV, et l'augmentation de la pigmentation dans cette zone provoquera des cernes qui mettront longtemps à s'estomper.



Comment le PRP peut aider ?

Traitement par PRP des cernes sous les yeux et de l'éclat général du visage

Le PRP, ou traitement par plasma riche en plaquettes, utilise les facteurs de rajeunissement de votre corps pour aider à guérir et à restaurer l'élasticité et l'éclat naturel de votre peau. Votre plasma contient des composés tels que des plaquettes, des facteurs de croissance et des cytokines, qui favorisent tous la cicatrisation et le rajeunissement.

Le PRP a d'abord été utilisé pour aider les athlètes à se remettre plus rapidement de leurs blessures, en particulier les blessures à long terme comme les déchirures des ligaments et des tendons. En injectant du plasma riche en plaquettes dans la zone affectée, les médecins pouvaient accélérer la guérison de tissus notoirement délicats.

Le principe du traitement PRP pour les poches sous les yeux et pour se débarrasser des cernes est essentiellement le même. Le sérum PRP provoque une cascade de guérison qui cible plusieurs causes de cernes à la fois.

Tout d'abord, le PRP encourage la production de collagène, ce qui repulpe la peau et la rend plus élastique. Une peau repulpée peut remplir les creux sombres et les rendre moins visibles, tout en rendant la peau plus ferme et plus épaisse.