Injections acide hyaluronique

Lorsqu'il s'agit de trouver des ingrédients pour maintenir l'hydratation de la peau, l' acide hyaluronique est souvent en tête de liste des ingrédients indispensables. Souvent appelée HA, cette molécule est une substance naturellement présente dans la peau - un groupe de glucides qui aident à maintenir son élasticité. C'est ce qu'on appelle un "humectant", c'est-à-dire qu'il agit comme une éponge pour aider la peau à retenir l'eau et la laisser repulpée et rosée.Cependant, avec l'âge, nos niveaux naturels d' acide hyaluronique s'épuisent lentement, ce qui entraîne un aspect terne, une perte de "rebond" de la peau et un approfondissement des rides. C'est exactement la raison pour laquelle l'acide hyaluronique est devenu un ingrédient si populaire dans les soins de la peau. En fait, un seul gramme peut contenir jusqu'à six litres d'eau, et les recherches suggèrent qu'il peut aussi aider à protéger contre les agresseurs environnementaux comme la pollution. Mieux encore, il convient à tous les types de peau, en particulier sous forme de sérum, où il peut être plus facilement absorbé et exercer sa magie de repulpage de la peau à un niveau plus profond.Si vous êtes déjà un converti à l'acide hyaluronique, vous êtes probablement bien conscient de tout cela. Mais que se passerait-il si nous vous disions que vous pourriez vous tromper ?Selon les experts, l'ingrédient du héros doit en fait être appliqué sur une peau humide pour agir. En fait, l'appliquer sur un visage sec peut avoir l'effet inverse de ce qui est prévu, et en fait laisser la peau plus déshydratée. "L'acide hyaluronique est un aimant à hydratation. Mais si votre peau est sèche, il tire toute l'humidité résiduelle des couches profondes de la peau pour hydrater la surface. Dans ce cas, vous devez l'appliquer sur une peau humide - c'est pourquoi vous devez d'abord vaporiser et ensuite appliquer un traitement à l'acide hyaluronique. Une fois que l'acide hyaluronique entre en contact avec l'eau, il sait ce qu'il fait et votre peau finira par être suprêmement hydratée et repulpée.C'est logique, quand on y pense : L'acide hyaluronique ne contient pas d'eau en soi, donc plus vous le combinez à l'humidité, plus il est performant. Considérez votre régime comme un "sandwich" d'hydratation : vaporisez votre visage avec de l'eau ou une brume faciale, appliquez le traitement à l'acide hyaluronique, puis vaporisez à nouveau.L'utilisation d'une brume faciale suralimentée peut vous aider à passer au niveau supérieur. La brume hydratante, une forme puissante de vitamine C, qui aide à protéger contre les radicaux libres, ainsi que l'aloe vera et le concombre qui calment - conservés au réfrigérateur, c'est une aubaine par temps chaud. Jurlique, autre favori des Australiens, est célèbre pour sa brume équilibrante à base d'eau de rose, qui non seulement hydrate et calme, mais sent aussi bon.Mais qu'en est-il de l'AH ? Si vous êtes novice en matière d'acide hyaluronique, essayez la lotion Hydraluron Intense Moisture Lotion de Indeed Labs - elle contient l'ingrédient à des poids moléculaires élevés, moyens et faibles, ce qui lui permet de pénétrer à différents niveaux. Cela signifie qu'elle hydrate non seulement la surface de la peau mais aussi les couches plus profondes, faisant ainsi efficacement le travail d'un sérum et d'un hydratant en un seul produit.Si votre peau semble terne, inégale ou pigmentée, essayez la crème aqueuse , qui combine de l'acide hyaluronique et des enzymes de papaye pour un effet éclaircissant supplémentaire. Mais si vous recherchez une crème hyaluronique efficace, il y a l'intensificateur, qui contient des concentrations ultra élevées et qui est très apprécié pour sa capacité à transformer la peau desséchée et parsemée de ridules, lui redonnant ainsi sa tonicité d'antan.Sinon, vous pouvez choisir un produit qui a été conçu pour des zones spécifiques. Le Lip Plump est un mélange breveté de six molécules d'acide hyaluronique développé pour la peau délicate des lèvres, afin d'atténuer les ridules et d'augmenter le volume sans avoir recours à des seringues. Mais quelle que soit la manière dont vous décidez de faire pénétrer l'acide hyaluronique, n'oubliez jamais le plus important : Il suffit d'ajouter de l'eau.