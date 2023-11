Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Injections pour le visage, le Dr Sandrine Grept Locher de Genève répond à vos questions

Le Dr Sandrine Grept Locher est médecin esthétique à Genève. Elle propose des prestations de médecine esthétique et nous propose de répondre à des questions sur les injections pour le visage







Réponse aux 7 questions les plus fréquentes sur les injections antirides

Si vous envisagez vous aussi de recevoir des injections antirides, vous vous posez certainement des questions sur ce traitement. Poursuivez votre lecture pour connaître les réponses aux questions les plus courantes sur la toxine botulique.



1. Les injections me donneront-elles l'air faux ou figé ?

Avoir l'air faux ou plastique est la préoccupation la plus fréquente pour de nombreuses personnes qui viennent pour la première fois. Cela peut se produire en cas de surtraitement ou de surdosage, ainsi qu'en cas de mauvaise technique d'injection. C'est pourquoi il est important de consulter un injecteur/médecin esthétique compétent et formé. Il est également impératif d'effectuer le traitement dans un établissement médical plutôt que dans un cadre privé



2. L'intervention est-elle douloureuse ?

Comme les injections de toxine botulique nécessitent l'utilisation d'aiguilles, de nombreux patients renoncent au traitement ou y réfléchissent à deux fois. Il est normal d'avoir des craintes, surtout si c'est la première fois. Sachez toutefois que les injections ne sont pas douloureuses. Beaucoup décrivent la sensation comme de minuscules piqûres de fourmis, mais cela varie d'un patient à l'autre. Une crème anesthésiante est également appliquée sur la zone pour améliorer le confort du patient.

Il est également conseillé de partager ses craintes ou d'en parler. Cela permettra à l'injecteur de prendre des précautions particulières et de vous donner des conseils pour que vous vous sentiez à l'aise. Avant de vous lancer, il faut connaître les choses qui peuvent vous aider à atténuer votre peur des aiguilles.



3. Quelles sont les zones les plus courantes pour les injections antirides ?

Les rides de colère ou les lignes verticales entre les sourcils sont une zone de traitement courante, en particulier chez les hommes. Ces rides se gravent dans la peau lorsque l'on fronce les sourcils ou que l'on se concentre profondément en lisant ou en écoutant. Les rides horizontales du front sont également fréquentes, en particulier les rides frontales proéminentes et excessives.

Les injections de toxine botulique peuvent également être utilisées pour atténuer les pattes d'oie (rides au coin des yeux), les rides du nez et les rides du sourire ou du rire. Elles ont également de nombreuses autres applications, comme le lifting des paupières tombantes et l'amincissement de la ligne de la mâchoire. Notez toutefois que bon nombre de ces utilisations sont "non indiquées" et qu'il est donc préférable d'en parler à votre médecin.



4. À quelle fréquence dois-je suivre le traitement ?

Cela varie d'un patient à l'autre. Les effets et la longévité des résultats peuvent dépendre d'un certain nombre de facteurs tels que l'âge, le dosage, le métabolisme et la fréquence des traitements. En général, les effets peuvent durer quelques mois, il est donc conseillé de faire des retouches ou de nouvelles injections après 3 ou 4 mois.

L'approche "moins c'est mieux" est également idéale pour les injections antirides, car un plus grand nombre d'unités peut se traduire par un risque plus élevé d'avoir l'air figé. Une consultation avec un injecteur ou un médecin esthétique vous permettra d'en savoir plus sur ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous cherchez à atténuer ou à détendre vos rides faciales.



5. Les injections antirides sont-elles sûres ?

Le Botox, la marque la plus courante d'injection de toxine botulique, est approuvé par l’autorité de santé publique pour le traitement des rides du lion, des rides autour des yeux et des rides du front. Il en va de même pour Dysport, une autre marque de toxine botulique. Ces deux produits sont considérés comme sûrs et efficaces pour traiter temporairement les rides modérées à sévères du visage.

Des effets secondaires tels que rougeurs, gonflements et ecchymoses peuvent survenir au point d'injection. Ces effets sont toutefois temporaires et disparaissent en quelques jours. Les hommes et les femmes peuvent recevoir des injections antirides, à l'exception des patients souffrant d'une allergie au lait (protéine de lait de vache), d'antécédents de sensibilité à la toxine botulique, ainsi que des femmes enceintes ou allaitantes.



6. Quand verrai-je les résultats ?

Vous pouvez voir les premiers résultats du Botox quelques jours (3 à 4 jours) après l'injection. Pour Dysport, les premières améliorations peuvent commencer à apparaître 2 à 3 jours après le traitement. Les effets définitifs et complets des deux marques peuvent toutefois prendre environ deux semaines pour se manifester. Il est important d'être patient.

Vous pouvez vous attendre à ce que les résultats du Botox durent entre 3 et 6 mois et ceux du Dysport entre 4 et 5 mois. Notez toutefois que cette durée varie d'un patient à l'autre. Si le Botox semble durer longtemps, les personnes qui ont développé une réaction immunitaire aux injectables Botox® peuvent envisager d'autres solutions comme le Dysport ou le Xeomin.



7. Le Botox et les produits de comblement sont-ils identiques ?

Non, ce n'est pas le cas. La toxine botulique est utilisée pour traiter les rides du visage à l'aide d'une protéine neurotoxique qui paralyse temporairement les muscles. Les produits de comblement dermique, quant à eux, sont des gels injectables qui améliorent l'approvisionnement de la peau en un certain ingrédient. Les produits de comblement contiennent de l'acide hyaluronique ou des microsphères à base de calcium pour restaurer le volume et atténuer les rides.

En outre, il faut compter environ deux semaines avant de voir les effets complets de la toxine botulique. Pour les produits de comblement dermique, l'effet est immédiat. En outre, les produits de comblement dermique durent plus longtemps, entre 9 et 18 mois, mais cela peut dépendre du type de produit de comblement utilisé.



