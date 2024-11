Inondations en Espagne : 219 morts et 93 disparus

Le nombre de disparus, qui était incertain depuis le début des recherches, a évolué au fil des jours. Bien que certains habitants aient été retrouvés sains et saufs grâce au rétablissement des communications, des centaines d'autres ont disparu, probablement emportés par les eaux. Le chiffre officiel des disparus a été mis à jour à 93 personnes le 7 novembre, et pourrait encore fluctuer au fur et à mesure des découvertes, avec l’engagement de 12 500 soldats et 10 000 policiers pour les opérations de sauvetage et de déblaiement.



Dans les rues de Valence, défigurées par les inondations, des montagnes de véhicules écrasés sous la boue témoignent de la violence de l'événement. Les recherches se concentrent également sur les parkings souterrains et les tunnels encore submergés, où des victimes pourraient être piégées. Les autorités ont signalé que les zones touchées sont parfois totalement recouvertes par l’eau, ce qui rend les secours particulièrement difficiles.



Alors que les recherches en Valence continuent, la Catalogne, à son tour, a été frappée par des pluies torrentielles. La commune de Cadaqués, dans la région de Gérone, a été particulièrement touchée dans la nuit du 7 au 8 novembre. Le ruisseau de la ville a débordé, provoquant d'importants dégâts. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des rues transformées en rivières, avec plusieurs véhicules emportés par les crues. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé jusqu'à présent, bien que des dizaines de voitures aient été endommagées par les intempéries.



Les prévisions météorologiques annoncent encore des pluies abondantes pour les prochaines heures, avec des précipitations de plus de 100 mm en 24 heures dans certaines régions de la Catalogne, plaçant les autorités en alerte orange. Les inondations pourraient se poursuivre, mettant encore à l’épreuve la capacité des services de secours déjà fortement mobilisés.



Les autorités ont également annoncé la mise en place de mesures pour l’identification des victimes. Jusqu’au 6 novembre, près de la moitié des corps retrouvés avaient été identifiés. La Protection civile a sollicité l'aide des familles des disparus pour fournir des échantillons ADN, afin de faciliter l’identification des corps retrouvés dans les débris.



Le pays, déjà traumatisé par cette catastrophe, se retrouve aujourd’hui dans l'attente de nouvelles informations, alors que la mobilisation des équipes de secours continue sans relâche. Les autorités espagnoles ont précisé que le bilan des disparus et des morts pourrait encore changer en fonction des découvertes faites dans les jours à venir.