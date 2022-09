Commerces et services

Installation alarme à Lausanne

Sachez en plus sur les systèmes d'alarmes en lisant l'article de Attila Kaplan spécialiste électricien de la société eAgroup ! Vous cherchez un bon système d'alarme anti-effraction pour votre maison, votre bureau ou votre entreprise au meilleur prix ? Casasicura.co.uk est le bon endroit : parcourez nos offres, générez ou demandez un devis en ligne ou par téléphone ! Nos meilleurs systèmes antivol sont sans fil, gérables via Internet et via APP, wifi à double, triple ou quadruple fréquence, ce sont des systèmes polyvalents et extensibles en fonction des besoins de sécurité et, grâce à l'innovation continue dans le secteur, gérables via Internet, APP, SMS, smartphone, tablette, etc. En particulier, les systèmes à quatre fréquences sont nouveaux pour 2022, ainsi que la technologie JX infinity unlimited pour les alarmes antivol domestiques.



Les prix d'un bon système d'alarme anti-effraction domestique ne sont pas tous les mêmes, car les besoins de chacun en matière de sécurité sont différents. L'avantage d'un kit d'alarme antivol sans fil à monter soi-même est qu'il vous permet d'économiser du temps et de l'argent : les kits arrivent chez vous complets avec les dispositifs nécessaires à la protection de votre maison - centrale, composeur GSM / 3G / 4G / 5G, capteurs, sirène, etc. - et également pré-configurés GRATUITEMENT. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir la boîte, d'installer les composants et d'activer le système d'alarme antivol - en un rien de temps, votre maison est plus sûre. Un kit d'alarme domestique sans fil est facile à installer, qu'il s'agisse d'une alarme antivol périmétrique extérieure ou intérieure. Il est important d'assurer une protection complète par couches : externe, périmétrique et interne en installant également des sirènes et autres dispositifs de dissuasion, et en protégeant tous les points d'accès.



Grâce à la technologie de la quadruple fréquence multiple, la fiabilité de ces systèmes d'alarme anti-effraction est bonne. En outre, en cas de problème, vous pouvez bénéficier de vidéos YouTube, d'une assistance directe par téléphone et par courrier électronique, ainsi que d'une garantie sur les produits et les retours.







Vidéosurveillance intérieure

Il s'agit de caméras IP numériques sans fil (WIiFi) pour une utilisation en intérieur. Elles peuvent fonctionner de manière autonome ou être associées à des panneaux de contrôle.

Deux versions sont disponibles. La caméra PROCAMCS dispose notamment d'un capteur de capture vidéo haute résolution (HD), d'un double flux avec compression H.265, d'une détection de mouvement, d'une fonction audio bidirectionnelle, d'une LED infrarouge pour la vision nocturne (Night&Day). Il dispose également d'un emplacement pour carte SD et est motorisé avec des commandes PTZ.

L'installation est très simple, il suffit de 3 étapes : télécharger l'application, scanner le Qrcode imprimé sur la caméra et visualiser les images. Une fois installés, ils vous permettent de surveiller les locaux sous contrôle, et vous pouvez vous connecter localement ou à distance, depuis un smartphone PC ou tablette.

Les images prises par les caméras IP peuvent être enregistrées via un PC, sur des mémoires externes ou sur des enregistreurs vidéo spéciaux (NVR).



Vidéosurveillance extérieure

Il s'agit de caméras IP numériques sans fil (WIiFi), spécialement conçues pour une utilisation en extérieur, dans des boîtiers étanches ; elles peuvent fonctionner de manière autonome ou être associées à des unités de contrôle.

Ils sont disponibles en deux versions, fixe ou motorisée avec commandes PTZ. Les caméras sont équipées d'un capteur de capture vidéo haute résolution (HD), d'un double flux avec compression H.265, d'une détection de mouvement, de LED infrarouges pour la vision nocturne (Night&Day).

L'installation est très simple, en 3 étapes seulement : il suffit de télécharger l'application, de scanner le Qrcode imprimé sur la caméra et de visualiser les images. Une fois installés, ils vous permettent de surveiller les extérieurs contrôlés (jardins, cours, parkings) et vous pouvez vous connecter localement ou à distance, depuis un smartphone PC ou tablette. En particulier, la caméra MOVCAMCS est motorisée et dispose d'un objectif varifocal avec un zoom optique 4x qui peut également être contrôlé à distance.

Les images prises par les caméras IP peuvent être enregistrées via un PC, sur des mémoires externes ou sur des enregistreurs vidéo spéciaux (NVR).



Sirènes internes pour attirer l'attention des auditeurs de l'alarme

La présence d'une sirène intérieure a pour objectif de créer une gêne maximale à tout intrus et de le forcer à fuir.

Le choix de prévoir une sirène à l'intérieur est donc très important. Elle ne remplace pas la fonction de la sirène extérieure, qui sert à attirer l'attention du voisinage et qui devrait toujours être présente dans un système d'alarme anti-effraction.

Ils sont disponibles en deux modèles, sans fil ou avec fil.



Les sirènes extérieures : elles avertissent les voisins et attirent l'attention de ceux qui les entendent.



Au moins une sirène externe doit être présente sur un système d'alarme anti-effraction.

La présence d'une sirène à l'extérieur a pour fonction de signaler visuellement (clignotant) et auditivement (avertisseur sonore) la tentative d'effraction et la présence d'un éventuel intrus pour attirer l'attention ; elle doit également être installée pour la seule raison qu'il s'agit d'un excellent dispositif anti-dissuasion : voir une sirène sur la maison décourage l'intrus.

Un feu clignotant est toujours présent sur les sirènes, et certains modèles disposent également d'un répétiteur d'état visuel, qui permet de détecter si l'alarme est effectivement activée ou désactivée. Sur certaines sirènes, le répétiteur visuel est déjà intégré.

Les sirènes extérieures sont spécialement conçues pour être exposées aux intempéries ainsi qu'aux températures élevées et pour résister aux tentatives de sabotage. Plus précisément, les caractéristiques contre le sabotage peuvent être : anti-arrachement (anti-déchirement), anti-effraction, anti-mousse.

La puissance sonore des sirènes varie de 80 à 120dB, suffisamment forte pour être entendue à distance, mais dans les limites réglementaires des systèmes antivol.

Il existe différents types de sirènes : elles sont disponibles en version sans fil (wireless) et filaire, autoalimentées par batterie ou avec panneau solaire et batterie de secours.



