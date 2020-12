Installation panneaux photovoltaique en Suisse

Questions et réponses importantes

Source : https://voltaic.ch/solutions/photovoltaique-suisse/ Pour que votre toit devienne un toit photovoltaïque, deux facteurs doivent être pris en compte en premier lieu : l'orientation du toit et la pente de la nappe phréatique. Il est essentiel que les panneaux solaires photovoltaïques soient orientés au sud (orientation idéale) ou au sud-est ou au sud-ouest, et qu'ils soient inclinés à 30-35°.Conseil : l'orientation et l'inclinaison d'une surface peuvent être évaluées respectivement à l'aide d'une boussole (en faisant attention aux champs électromagnétiques qui peuvent affecter la détection) ou simplement en consultant le plan de votre maison où la position par rapport au sud est indiquée.La zone d'installation des panneaux photovoltaïques doit être exempte d'ombres (arbres, cheminées, antennes, etc.). Pour pouvoir installer un système photovoltaïque, il est essentiel de disposer d'un espace adéquat, sur le toit ou au sol, sans ombrage.> ESPACE Pour avoir une idée approximative, il faut savoir que l'empreinte de 1 kWp de modules photovoltaïques est d'environ 8 m² sur un toit en pente et de 25 m² sur un toit plat.> ATTENTION À L'OMBRAGE Les panneaux (ou modules) solaires photovoltaïques doivent être à l'abri de l'ombre (cheminées, puits de lumière, arbres, bâtiments voisins...). Les ombres de ces éléments projetées sur les modules peuvent en effet compromettre non seulement la production d'un seul module mais aussi le bon fonctionnement de l'ensemble du système photovoltaïque. Techniquement, ce phénomène est appelé "effet de pôle". C'est pourquoi il est essentiel de vérifier que l'espace disponible est totalement exempt d'ombres actuelles ou futures (par exemple, un petit arbre ou un arbre actuellement petit mais qui, en grandissant, peut être une source importante d'ombre dans quelques années). Nous recommandons une inspection par un installateur compétent qui utilisera des outils appropriés pour déterminer l'espace réellement disponible ainsi que l'état de la couverture du toit et son étanchéité.Il part de la consommation d'électricité pour estimer un système photovoltaïque en régime d'échange sur site. Un toit photovoltaïque vous permet de produire de l'électricité à partir du soleil en utilisant l'espace disponible sur le toit et en utilisant l'électricité produite pour vos besoins énergétiques.C'est pourquoi un point de départ important pour un dimensionnement adéquat du système photovoltaïque est certainement la facture d'électricité bimestrielle, c'est-à-dire notre consommation d'électricité. En effet, le système photovoltaïque vous permet de réduire considérablement, voire d'annuler votre facture en allégeant le budget familial.1. Puis-je installer un système photovoltaïque dans ma maison ?Oui, il suffit d'avoir suffisamment d'espace sur le toit, dans le jardin ou sur la terrasse pour installer les panneaux solaires face au soleil. Les panneaux ou modules photovoltaïques doivent être exposés le plus au sud possible et sans ombrage (cheminées, lucarnes, etc.).2. Le système solaire nécessite-t-il une intégration spéciale avec le système électrique de la maison ?Non, il existe une compatibilité maximale entre les systèmes solaires photovoltaïques Enerpoint et les systèmes d'habitation courants.3. Les panneaux photovoltaïques fonctionnent-ils dans des zones peu ensoleillées ?Oui, et la preuve en est donnée par la grande diffusion que les systèmes solaires ont dans les pays du nord de l'Europe, notoirement moins ensoleillés que l'Italie.4. Un entretien particulier est-il nécessaire ?La maintenance des systèmes photovoltaïques est pratiquement absente.5. Les panneaux photovoltaïques résistent-ils au temps et aux intempéries ?Oui, des milliers de modules photovoltaïques sont en service depuis plus de 20 ans. Ils résistent à la grêle, au sel, à la pluie, au vent et à la neige.6. Quelle quantité d'électricité produit un système photovoltaïque ?Le rendement d'un système solaire photovoltaïque dépend du rendement nominal, de la zone géographique et du type d'exposition au soleil. Par exemple, 1 kWc bien exposé dans le centre de l'Italie produit en moyenne environ 1 300 kWh par an.7. Qu'est-ce que le kilowatt de pointe ?Le kWc (kilowatt crête) du photovoltaïque ne doit pas être confondu avec le kW du compteur. Les 3 kw du compteur, par exemple, représentent la puissance maximale qui peut être absorbée par le réseau (après quoi "la lumière saute"). Le kWc, d'autre part, représente la puissance maximale pouvant être fournie par les modules dans des conditions d'irradiation solaire optimales.